Удари США та союзників по базах хуситів — з'явилася перша реакція НАТО

У НАТО звертають увагу на те, що атака США, Британії, а також їхніх союзниках по силах хуситів у Ємені була оборонною операцією.

НАТО підтримує рішення Штатів помститися за атаки хуситів

Речник НАТО звернув увагу на те, що удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів в Ємені були "оборонними і мали на меті зберегти свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі".

В Альянсу звертають увагу на те, що сили хуситів підтримує саме офіційний Тегеран.

А це означає, що Іран несе особливу відповідальність “за стримування своїх маріонеток".

Що важливо розуміти, НАТО не брав участі в авіаударах, але їх здійснили США і Велика Британія, які є членами Альянсу, а дві інші країни-члени НАТО, Нідерланди і Канада, надали підтримку.

У заяві речника Альянсу не уточнюється, чи підтримав ці удари абсолютно усі члени блоку.

США, Британія та союзники атакували хуситів у Ємені: останні подробиці

Уночі 12 січня Сполучені Штати, Британія та їхні союзники почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові завдали 60 ударів по 16 ворожих цілях. Вони були націлені на ворожі БпЛА, безпілотні надводні кораблі, крилаті ракети та берегові радари спостереження.

Військові застосували понад 100 одиниць високоточної зброї, по цілях били і крилатими ракетами Tomahawk з кораблів та підводного човна.

Союз держав, який був сформований з метою захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, опублікував спільну заяву, в якій назвав авіаудари по хуситах законною самообороною.

Спільну заяву Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Британії, США та Канади опублікував Білий дім.