Удары США и союзников по базам хуситов — появилась первая реакция НАТО

В НАТО обращают внимание на то, что атака США, Британии, а также их союзников по силам хуситов в Йемене была оборонительной операцией.

НАТО поддерживает решение Штатов отомстить за атаки хуситов

Представитель НАТО обратил внимание на то, что удары американских и британских военных по поддерживаемым Ираном силам хуситов в Йемене были "оборонительными и преследовали цель сохранить свободу судоходства на одном из важнейших водных путей в мире".

В Альянсе обращают внимание на то, что силы хуситов поддерживает именно официальный Тегеран.

А это значит, что Иран несет особую ответственность "за сдерживание своих муртадов".

Что важно понимать, НАТО не участвовал в авиаударах, но их осуществили США и Великобритания, которые являются членами Альянса, а две другие страны-члены НАТО, Нидерланды и Канада оказали поддержку.

В заявлении представителя Альянса не уточняется, поддержал ли эти удары абсолютно все члены блока.

США, Британия и союзники атаковали хуситов в Йемене: последние подробности

Ночью 12 января Соединенные Штаты, Британия и их союзники начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные нанесли 60 ударов по 16 вражеским целям. Они были ориентированы на БпЛА, беспилотные надводные корабли, крылатые ракеты и береговые радары наблюдения.

Военные применили более 100 единиц высокоточного оружия, по целям били и крылатыми ракетами Tomahawk с кораблей и подводной лодки.

Союз государств, сформированный с целью защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, опубликовал совместное заявление, в котором назвал авиаудары по хуситам законной самообороной.

Совместное заявление Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Британии, США и Канады опубликовал Белый дом.