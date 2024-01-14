Британія може знову вдарити по хуситах у Ємені — МЗС

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон припустив, що Британія може знову завдати удару по об’єктах хуситів у Ємені, якщо угруповання продовжить атакувати кораблі в Червоному морі.

Британія може знову вдарити по хуситах у Ємені

Кемерон зазначив, що у Британії не було іншого вибору, окрім як атакувати цілі хуситів у Ємені.

Наші удари були необхідними, пропорційними і законними. Королівські ВПС особливо дбали про те, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, — написав британський міністр. Поширити

Кемерон сказав, що Британія передавала хуситам "попередження за попередженням", перш ніж приєднатися до ударів під проводом США на цьому тижні.

Він заявив, що ціни у Великій Британії зростуть, якщо хусити заблокують важливі торговельні шляхи. Тому Лондон бере участь у кампанії проти хуситів, щоб захистити "свободу судноплавства".

Якщо хусити відмовлять суднам у прохдженні, під загрозою опиняться життєво важливі ланцюги постачання, а ціни зростуть у Британії і в усьому світі, — сказав Кемерон. Поширити

Він також допустив, що Британія може знову завдати ударів по цілях хуситів, якщо їхні напади триватимуть.

Ми надіслали чіткий сигнал: те, що роблять хусити — неправильно, і ми сповнені рішучості покласти цьому край. Ми будемо працювати з союзниками. Ми завжди будемо захищати свободу судноплавства. І, що дуже важливо, ми будемо готові підкріпити слова діями, — написав глава британського МЗС. Поширити

Хусити — це політичне і військове угруповання, яке контролює значну частину Ємену, в тому числі столицю. Їх підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю.

Хусити заявляють про свою підтримку ХАМАС і стверджують, що вони націлюються на будь-яке судно, що прямує до Ізраїлю або належить йому.