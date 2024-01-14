Британія може знову вдарити по хуситах у Ємені — МЗС

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон припустив, що Британія може знову завдати удару по об’єктах хуситів у Ємені, якщо угруповання продовжить атакувати кораблі в Червоному морі.
Британія може знову вдарити по хуситах у Ємені
Кемерон зазначив, що у Британії не було іншого вибору, окрім як атакувати цілі хуситів у Ємені.
Кемерон сказав, що Британія передавала хуситам "попередження за попередженням", перш ніж приєднатися до ударів під проводом США на цьому тижні.
Він заявив, що ціни у Великій Британії зростуть, якщо хусити заблокують важливі торговельні шляхи. Тому Лондон бере участь у кампанії проти хуситів, щоб захистити "свободу судноплавства".
Він також допустив, що Британія може знову завдати ударів по цілях хуситів, якщо їхні напади триватимуть.
Хусити — це політичне і військове угруповання, яке контролює значну частину Ємену, в тому числі столицю. Їх підтримує Іран, заклятий ворог Ізраїлю.
Хусити заявляють про свою підтримку ХАМАС і стверджують, що вони націлюються на будь-яке судно, що прямує до Ізраїлю або належить йому.
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