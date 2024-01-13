Межа пройдена. Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс застеріг Іран від подальшого підбурювання повстанців-хуситів у Ємені до атак на торговельні судна.

Британія звернулася до Ірану з вимогою

Очільник британського Міноборони закликав Іран змусити підтримувані ним організації й угруповання — від хуситів до "Хезболли" в Лівані — "припинити протиправні дії, тому що у нас, світу, закінчується терпіння".

Іран відіграє тут (у нападах на судна. — Ред.) важливу роль, і він має зрозуміти, що йому потрібно дати знати своїм численним проксі-групам у регіоні, що нічого доброго з цього не буде, і всі програють, якщо продовжуватимуть йти цим шляхом, — додав він. Поширити

Шаппс відмовився говорити, чи буде Британія завдавати ще одного удару по хуситах у Ємені, але наголосив, що сподівається на розуміння того, "що є межа, яку справді було пройдено".

Не можна мати бандитів, які, по суті, цькують міжнародне судноплавство та становлять багато ризиків. (У такому разі. — Ред.) смерті абсолютно невинних людей, повністю не пов’язані з тим, що відбувається в конфлікті між Ізраїлем і Газою, — це лише питання часу, — вважає він. Поширити

Що відомо про атаку обʼєктів хуситів у Ємені

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Це сталося після того, як хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

У Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.

За даними CNN, станом на 2021 рік, Іран надав групі повстанців зброю та технології, серед іншого, для морських мін, балістичних і крилатих ракет, а також безпілотних літальних апаратів.

Також, за даними коаліції, хуситам допомагає підтримувана Іраном ліванська "Хезболла".

Хусити заявляють, що вони не контролюються Іраном, а “борються з корумпованою системою”.