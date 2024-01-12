Пояснюємо, хто такі хусити, чому вони атакують кораблі в Червоному морі та що відбувається у Ємені.

Уночі 12 січня США та Велика Британія завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки на комерційні кораблі в Червоному морі, які почалися після початку війни Ізраїлю в Газі.

Історія хуситів

Рух хуситів, також відомий як Ансаралла (Прихильники Бога) виник у 1990-х роках, коли його лідер Хусейн аль-Хуті започаткував «Віруючу молодь» — рух релігійного відродження багатовікової частини шиїтського ісламу під назвою заїдизм.

Заїди правили Єменом протягом століть, але були витіснені сунітським режимом, який прийшов до влади після громадянської війни 1962 року.

Рух хуситів був заснований, щоб представляти заїдів і протистояти радикальному сунізму, зокрема ваххабітським ідеям із Саудівської Аравії.

Наразі угруповання управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.

Війна в Ємені

У 2014 році у Ємені розпочалася громадянська війна — тоді хусити штурмували столицю Сану та повалили міжнародно визнаний і підтримуваний Саудівською Аравією уряд.

Вже наступного року конфлікт переріс у ширшу війну, коли очолювана Саудівською Аравією коаліція арабських держав втрутилася в спробу відбити хуситів. Коаліцію також підтримали США.

Хуситам вдалося встановили контроль над значною частиною півночі Ємену та іншими великими населеними пунктами, тоді як міжнародно визнаний уряд базується в місті Аден.

Вісім років потому коаліція не змогла витіснити хуситів. У 2022 році сторони підписали перемир’я, однак воно припинило дію вже через півроку. Проте повномасштабний конфлікт не відновився, хусити фактично перемогли у війні.

За даними ООН, громадянська війна призвела до 377 000 смертей і 4 мільйонів переселенців до кінця 2021 року.

Атаки на кораблі в Червоному морі

Червоне море з’єднує Європу з Азією та Східною Африкою, що робить його одним з найбільш щільних судноплавних каналів у світі.

Невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі. Більшість атак була перехоплена завдяки США та Ізраїлю.

19 листопада хусити за допомогою гелікоптера захопили автовоз Galaxy Leader, зафрахтований японською компанією, пов'язаною з ізраїльським бізнесменом, та викрали екіпаж.

Techniquement c'est propre



Les Houthis publient une video de l'attaque en mer Rouge du Galaxy Leader, qui appartient à l'homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar



Yémen' Houthis published a video of the heliborn assault on Galaxy Leader ship in the south of the Red Sea. pic.twitter.com/305AGTT71v — Harry Boone (@Harry_Boone) November 20, 2023

Як пише The Guardian, тоді хусити заявили, що всі судна, які, на їхню думку, пов’язані з Ізраїлем або його союзниками, «стануть законною мішенню для збройних сил».

Після почастішання атак багато судноплавних компаній (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group і Evergreen) вирішили оминати Червоне море та плисти через південноафриканський мис Доброї Надії, що значно збільшило час і вартість подорожей.

18 грудня США оголосили про початок операції Prosperity Guardian (Страж процвітання) у відповідь на атаки хуситів. До 31 грудня вертольоти США обстріляли групу човнів з бойовиками, які намагалися піднятися на борт контейнеровоза.

9 січня військові кораблі США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену хуситами.

Наступного дня держсекресар США Ентоні Блінкен попередив, що подальші атаки хуситів можуть спричинити військову відповідь Заходу.

Чого хочуть хусити

Як пише Reuters, хусити є частиною так званої «Вісі опору» — антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань (ХАМАС, Хезболла та хусити), яких підтримує Іран.

Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

CNN припускає, що удари хуситів могли бути спрямовані на те, щоб завдати економічної шкоди союзникам Ізраїлю, щоб ті змусили його припинити бомбардування Гази.

Інша мета — спроба отримати легітимність у Ємені та в регіоні.

Підтримка Ірану

Іран підтримує хуситів, оскільки давно ворогує з Саудівською Аравією та підтримує ХАМАС у війні в Газі.

Після вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня лідер хуситів Абдул Малік Аль-Хуті заявив, що його сили «готові рухатися сотнями тисяч, щоб приєднатися до палестинського народу та протистояти ворогу».

Глибина зв’язків хуситів з Іраном невідома. Західна коаліція та Саудівська Аравія звинувачують Тегеран у передачі зброї та навчанні хуситів. Й Іран і хусити це заперечують.

За даними CNN, станом на 2021 рік, Іран надав групі повстанців зброю та технології, серед іншого, для морських мін, балістичних і крилатих ракет, а також безпілотних літальних апаратів.

Також, за даними коаліції, хуситам допомагає підтримувана Іраном ліванська "Хезболла".

Хусити заявляють, що вони не контролюються Іраном, а “борються з корумпованою системою”.