Кто такие хуситы, почему они атакуют корабли в Красном море и при чем здесь Иран

Объясняем, кто такие хуситы, почему они атакуют корабли в Красном море и что происходит в Йемене.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на коммерческие корабли в Красном море, которые начались после войны Израиля в Газе.

История хуситов

Движение хуситов, также известное как Ансаралла (Поклонники Бога) возникло в 1990-х годах, когда его лидер Хусейн аль-Хути начал «Верующую молодежь» — движение религиозного возрождения многовековой части шиитского ислама под названием заидизм.

Заеды правили Йеменом на протяжении веков, но были вытеснены суннитским режимом, пришедшим к власти после гражданской войны 1962 года.

Движение хуситов было основано, чтобы представлять заедов и противостоять радикальному суннизму, в частности ваххабитским идеям из Саудовской Аравии.

В настоящее время группировка управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.

Война в Йемене

В 2014 году в Йемене началась гражданская война — тогда хуситы штурмовали столицу Сану и свергли международно признанное и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство.

Уже в следующем году конфликт перерос в более широкую войну, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств вмешалась в попытку отбить хуситов. Коалицию также поддержали США.

Хуситам удалось установить контроль над значительной частью севера Йемена и другими крупными населенными пунктами, в то время как международно признанное правительство базируется в городе Аден.

Восемь лет спустя коалиция не смогла вытеснить хуситов. В 2022 году стороны подписали перемирие, однако оно прекратило действие уже через полгода. Однако полномасштабный конфликт не возобновился, хуститы фактически победили в войне.

По данным ООН, гражданская война привела к 377 000 смертям и 4 миллионам переселенцев к концу 2021 года.

Атаки на корабли в Красном море

Красное море соединяет Европу с Азией и Восточной Африкой, что делает его одним из самых плотных судоходных каналов в мире.

Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море. Большинство атак было перехвачено благодаря США и Израилю.

19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и похитили экипаж.

Techniquement c'est propre



Les Houthis publient une video de l'attaque en mer Rouge du Galaxy Leader, qui appartient à l'homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar



Yémen' Houthis published a video of the heliborn assault on Galaxy Leader ship in the south of the Red Sea. pic.twitter.com/305AGTT71v — Harry Boone (@Harry_Boone) November 20, 2023

Как пишет The Guardian, тогда хуситы заявили, что все суда, по их мнению, связанные с Израилем или его союзниками, «станут законной мишенью для вооруженных сил».

После учащения атак многие судоходные компании (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group и Evergreen) решили обходить Красное море и плыть через южноафриканский мыс Доброй Надежды, что значительно увеличило время и стоимость путешествий.

18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.

9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.

На следующий день госсекресар США Энтони Блинкен предупредил, что дальнейшие атаки хуситов могут повлечь за собой военный ответ Запада.

Чего хотят хуситы

Как пишет Reuters, хуситы являются частью так называемой «Оси сопротивления» — антиизраильского и антизападного альянса региональных вооруженных формирований (ХАМАС, Хезболла и хуситы), поддерживаемых Ираном.

Лозунг хуситов: «Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям и победа ислама».

CNN предполагает, что удары хуситов могли быть направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб союзникам Израиля, чтобы те заставили его прекратить бомбардировку Газы.

Другая цель – попытка получить легитимность в Йемене и в регионе.

Поддержка Ирана

Иран поддерживает хуситов, поскольку давно враждует с Саудовской Аравией и поддерживает ХАМАС в войне в Газе.

После вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября лидер хуситов Абдул Малик Аль-Хути заявил, что его “силы готовы двигаться сотнями тысяч, чтобы присоединиться к палестинскому народу и противостоять врагу”.

Глубина связей хуситов с Ираном неизвестна. Западная коалиция и Саудовская Аравия обвиняют Тегеран в передаче оружия и обучении хуситов. И Иран и хуситы это отрицают.

По данным CNN, по состоянию на 2021 год, Иран предоставил группе повстанцев оружие и технологии, среди прочего, для морских мин, баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Также, по данным коалиции, хуситов помогает поддерживаемая Ираном ливанская "Хезболла".

Хуситы заявляют, что они не контролируются Ираном, а "борются с коррумпированной системой".