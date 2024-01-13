Предел пройден. Британия требует от Ирана прекратить поддержку хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предостерег Иран от дальнейшего подстрекательства повстанцев-хуситов в Йемене к атакам на торговые суда.
Британия обратилась к Ирану с требованием
Глава британского Минобороны призвал Иран заставить поддерживаемые им организации и группировки - от хуситов до "Хезболлы" в Ливане - "прекратить противоправные действия, потому что у нас, мира, заканчивается терпение".
Шаппс отказался говорить, будет ли Британия наносить еще один удар по хуситам в Йемене, но подчеркнул, что надеется на понимание того, "что есть предел, который действительно был пройден".
Что известно об атаке объектов хуситов в Йемене
Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Это произошло после того, как хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабле в Красном море.
В Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.
По данным CNN , по состоянию на 2021 год, Иран предоставил группе повстанцев оружие и технологии, среди прочего, для морских мин, баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.
Также, по данным коалиции, хуситам помогает поддерживаемая Ираном ливанская "Хезболла".
Хуситы заявляют, что они не контролируются Ираном, а "борются с коррумпированной системой".
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