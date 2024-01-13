Предел пройден. Британия требует от Ирана прекратить поддержку хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предостерег Иран от дальнейшего подстрекательства повстанцев-хуситов в Йемене к атакам на торговые суда.

Британия обратилась к Ирану с требованием

Глава британского Минобороны призвал Иран заставить поддерживаемые им организации и группировки - от хуситов до "Хезболлы" в Ливане - "прекратить противоправные действия, потому что у нас, мира, заканчивается терпение".

Иран играет здесь (в нападениях на суда. — Ред.) важную роль, и он должен понять, что ему нужно дать знать своим многочисленным прокси-группам в регионе, что ничего хорошего из этого не будет, и все проиграют, если будут продолжать идти по этому поводу. – добавил он. Поделиться

Шаппс отказался говорить, будет ли Британия наносить еще один удар по хуситам в Йемене, но подчеркнул, что надеется на понимание того, "что есть предел, который действительно был пройден".

Нельзя иметь бандитов, которые по сути травят международное судоходство и составляют много рисков. (В таком случае. — Ред.) смерти абсолютно невинных людей, полностью не связанных с происходящим в конфликте между Израилем и Газой — это лишь вопрос времени, — считает он. Поделиться

Что известно об атаке объектов хуситов в Йемене

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Это произошло после того, как хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабле в Красном море.

В Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

По данным CNN , по состоянию на 2021 год, Иран предоставил группе повстанцев оружие и технологии, среди прочего, для морских мин, баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Также, по данным коалиции, хуситам помогает поддерживаемая Ираном ливанская "Хезболла".

Хуситы заявляют, что они не контролируются Ираном, а "борются с коррумпированной системой".