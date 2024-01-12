Йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

Поддерживаемые Ираном йеменские боевики хуситы 12 января ошибочно атаковали танкер с российской нефтью у берегов Йемена.

Что известно об атаке хуситов по танкеру с российской нефтью

Отмечается, что ошибочную атаку хуситов по танкеру с российской нефтью подтвердили представители британской компании в сфере морской безопасности Ambrey, а также Организация морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации журналистов издания, представители организации получили сообщение о пуске ракеты в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна, - говорится в консультационном докладе UKMTO. Поделиться

Отмечается, что пострадавших и повреждений в результате запуска ракеты не было.

Это был второй танкер, ошибочно ставший объектом нападения хуситов, когда он перевозил российскую нефть.

Танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время прохождения на восток через международный рекомендованный транзитный коридор, отмечается в отчете представителей Ambrey. Поделиться

Ambrey считает, что судно было ошибочно выбрано как цель на основе устаревшей публичной информации, связывающей судно с Великобританией.

Что известно о планах ЕС по проведению военной операции в Красном море

По информации журналистов издания Politico, Евросоюз готовит военную операцию по обеспечению безопасности коммерческих судов в Красном море.

Журналисты издания ссылаются на документ Европейской службы по внешним делам.

Согласно ему, ЕС должен провести планирование операции, которая будет охватывать район Красного моря и Персидский залив.

Отмечается, что операция может начаться уже в конце февраля.

Анонимные европейские дипломаты сообщили журналистам, что этот план будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Комитета Евросоюза по международной политике и безопасности.

Пока неизвестно, какие страны предоставят военные корабли, упомянутые в плане.

Также есть сомнения в поддержке Испании, ранее выступавшей против планов использовать в Красном море существующую операцию "Аталанта".

Кто такие хуситы

Движение хуситов, также известное как Ансаралла (Божатели) возникло в 1990-х годах, когда его лидер Хусейн аль-Хути начал «Верующую молодежь» — движение религиозного возрождения многовековой части шиитского ислама под названием заидизм.

Заеды правили Йеменом на протяжении веков, но были вытеснены суннитским режимом, пришедшим к власти после гражданской войны 1962 года.

Движение хуситов было основано, чтобы представлять заедов и противостоять радикальному суннизму, в частности ваххабитским идеям из Саудовской Аравии.

В настоящее время группировка управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.

В 2014 году в Йемене началась гражданская война — тогда хуститы штурмовали столицу Сану и свергли международно признанное и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство.

Уже в следующем году конфликт перерос в более широкую войну, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств вмешалась в попытку отбить хуситов. Коалицию также поддержали США.

Хуситам удалось установить контроль над значительной частью севера Йемена и другими крупными населенными пунктами, в то время как международно признанное правительство базируется в городе Аден.

Восемь лет спустя коалиция не смогла вытеснить хуситов. В 2022 году стороны подписали перемирие, однако оно прекратило действие уже через полгода. Однако полномасштабный конфликт не возобновился, хуститы фактически победили в войне.

По данным ООН, гражданская война привела к 377 000 смертям и 4 миллионам переселенцев к концу 2021 года.

Хуситы являются частью так называемой «Висе сопротивления» — антиизраильского и антизападного альянса региональных вооруженных формирований (ХАМАС, Хезболла и хуситы), поддерживаемых Ираном.

Лозунг хуситов: «Смерть Америке, смерть Израиля, проклятие евреям и победа ислама».

Удары хуситов могли быть направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб союзникам Израиля, чтобы те заставили его прекратить бомбардировку Газы.

Другая цель – попытка получить легитимность в Йемене и в регионе.

Иран поддерживает хуситов, поскольку давно враждует с Саудовской Аравией и поддерживает ХАМАС в войне в Газе.