США и Британия нанесли новую серию ударов по йеменским хуситам

В Пентагоне заявили о второй серии ударов авиации США и Британии по позициям поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Что известно о второй волне ударов авиации США и Британии по йеменским хуситам.

О втором раунде ударов по позициям йеменских хуситов заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Вечером в четверг американские и британские силы нанесли второй раунд ударов, атаковав 12 локаций хуситов, - цитирует его заявление корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский. Поделиться

Глава Генштаба армии США подчеркнул, что новая серия ударов произошла после того, как американские и британские военные поразили 60 объектов при ударах по 16 районам хуситов.

Между тем представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в развязывании войны в Йемене, однако дальнейшие атаки поддерживаемых Ираном еменских хуситов по кораблям в Красном море будут встречать жесткий ответ.

Все, что делал президент, было направлено на предотвращение любой эскалации конфликта, включая удары минувшей ночью, подчеркнул Кирби. Поделиться

Он уточнил, что уровень ущерба от ночных ударов по Йемену все еще оценивают в Вашингтоне.

Что известно о ситуации в Йемене

По информации Reuters, после серии ударов авиации США и Британии по позициям хуситов десятки тысяч человек вышли на протесты.

Мы не атаковали берега Америки, не вторгались на американские острова и не нападали на них. Ваши удары по нашей стране – это терроризм, – заявил член Высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хути. Поделиться

Иракское ополчение "Харакат ан-Нуджаба", также связанное с Ираном, заявило, что американские интересы и страны-союзники США теперь не будут в безопасности.

В столице Йемена Сани протестующие уничтожили израильские и американские флаги.

В то же время, по словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Соединенные Штаты не планируют развертывать дополнительные силы в регионе.