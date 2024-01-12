США и Британия нанесли новую серию ударов по йеменским хуситам

В Пентагоне заявили о второй серии ударов авиации США и Британии по позициям поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
Что известно о второй волне ударов авиации США и Британии по йеменским хуситам.
О втором раунде ударов по позициям йеменских хуситов заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал-лейтенант Дуглас Симс.
Глава Генштаба армии США подчеркнул, что новая серия ударов произошла после того, как американские и британские военные поразили 60 объектов при ударах по 16 районам хуситов.
Между тем представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в развязывании войны в Йемене, однако дальнейшие атаки поддерживаемых Ираном еменских хуситов по кораблям в Красном море будут встречать жесткий ответ.
Он уточнил, что уровень ущерба от ночных ударов по Йемену все еще оценивают в Вашингтоне.
Что известно о ситуации в Йемене
По информации Reuters, после серии ударов авиации США и Британии по позициям хуситов десятки тысяч человек вышли на протесты.
Иракское ополчение "Харакат ан-Нуджаба", также связанное с Ираном, заявило, что американские интересы и страны-союзники США теперь не будут в безопасности.
В столице Йемена Сани протестующие уничтожили израильские и американские флаги.
В то же время, по словам спикера Пентагона Патрика Райдера, Соединенные Штаты не планируют развертывать дополнительные силы в регионе.
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