У Пентагоні заявили про другу серію ударів авіації США та Британії по позиціях підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Що відомо про другу хвилю ударів авіації США та Британії по єменських хуситах

Про другий раунд ударів по позиціях єменських хуситів заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Ввечері в четвер американські та британські сили завдали другого раунду ударів, атакувавши 12 локацій хуситів, - цитує його заяву кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський. Поширити

Глава Генштабу армії США підкреслив, що нова серія ударів відбулась після того, як американські та британські військові вразили 60 об’єктів під час ударів по 16 районах хуситів.

Між тим речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі підкреслив, що Вашингтон не зацікавлений у розв’язанні війни в Ємені, однак подальші атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів по кораблях у Червоному морі зустрічатимуть жорстку відповідь.

Все, що робив президент, було спрямоване на запобігання будь-якій ескалації конфлікту, включаючи удари минулої ночі, - підкреслив Кірбі. Поширити

Він уточнив, що рівень збитків від нічних ударів по Ємену все ще оцінюють у Вашингтоні.

Що відомо про ситуацію у Ємені

За інформацією Reuters, після серії ударів авіації США та Британії по позиціях хуситів десятки тисяч жителів країни вийшли на протести.

Ми не атакували береги Америки, не вторгалися на американські острови і не нападали на них. Ваші удари по нашій країні - це тероризм, - заявив член Вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті. Поширити

Іракське ополчення "Харакат ан-Нуджаба", також пов'язане з Іраном, заявило, що американські інтереси і країни-союзники США відтепер не будуть у безпеці.

У столиці Ємену Сані протестувальники знищили ізраїльські і американські прапори.

Водночас, за словами речника Пентагону Патріка Райдера, Сполучені Штати не планують розгортати додаткові сили в регіоні.