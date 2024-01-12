Єменські хусити помилково атакували танкер із російською нафтою

Що відомо про атаку хуситів по танкеру із російською нафтою

Зазначається, що помилкову атаку хуситів по танкеру із російською нафтою підтвердили представники британської компанії у сфері морської безпеки Ambrey, а також в Організація морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO).

За інформацією журналістів видання, представники організації отримали повідомлення про пуск ракети в 90 морських милях на південний схід від єменського портового міста Аден.

Капітан повідомив про приземлення ракети в воду на відстані 400-500 метрів, за нею слідували три невеликих судна, - йдеться у консультаційній доповіді UKMTO. Поширити

Зазначається, що постраждалих та пошкоджень в результаті пуску ракети не було.

Це був другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.

Танкер під прапором Панами помітив три човни під час проходження на схід через міжнародний рекомендований транзитний коридор, - зазначається у звіті представників Ambrey. Поширити

Ambrey вважає, що судно було помилково обрано як ціль на основі застарілої публічної інформації, що пов'язує судно з Великобританією.

Що відомо про плани ЄС щодо проведення військової операції у Червоному морі

За інформацією журналістів видання Politico, Євросоюз готує військову операцію із забезпечення безпеки комерційних суден у Червоному морі.

Журналісти видання посилаються на документ Європейської служби зовнішніх справ.

Відповідно до нього, ЄС має провести планування операції, яка охоплюватиме район Червоного моря і Перську затоку.

Зазначається, що операція може розпочатись вже наприкінці лютого.

Анонімні європейські дипломати повідомили журналістам, що цей план обговорюватиметься наступного тижня на засіданні Комітету Євросоюзу з питань міжнародної політики і безпеки.

Поки що невідомо, які країни нададуть військові кораблі, згадані в плані.

Також є сумніви щодо підтримки Іспанї, яка раніше виступала проти планів використовувати в Червоному морі існуючу операцію "Аталанта".

Хто такі хусити

Рух хуситів, також відомий як Ансаралла (Прихильники Бога) виник у 1990-х роках, коли його лідер Хусейн аль-Хуті започаткував «Віруючу молодь» — рух релігійного відродження багатовікової частини шиїтського ісламу під назвою заїдизм.

Заїди правили Єменом протягом століть, але були витіснені сунітським режимом, який прийшов до влади після громадянської війни 1962 року.

Рух хуситів був заснований, щоб представляти заїдів і протистояти радикальному сунізму, зокрема ваххабітським ідеям із Саудівської Аравії.

Наразі угруповання управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.

У 2014 році у Ємені розпочалася громадянська війна — тоді хусити штурмували столицю Сану та повалили міжнародно визнаний і підтримуваний Саудівською Аравією уряд.

Вже наступного року конфлікт переріс у ширшу війну, коли очолювана Саудівською Аравією коаліція арабських держав втрутилася в спробу відбити хуситів. Коаліцію також підтримали США.

Хуситам вдалося встановили контроль над значною частиною півночі Ємену та іншими великими населеними пунктами, тоді як міжнародно визнаний уряд базується в місті Аден.

Вісім років потому коаліція не змогла витіснити хуситів. У 2022 році сторони підписали перемир’я, однак воно припинило дію вже через півроку. Проте повномасштабний конфлікт не відновився, хусити фактично перемогли у війні.

За даними ООН, громадянська війна призвела до 377 000 смертей і 4 мільйонів переселенців до кінця 2021 року.

Хусити є частиною так званої «Вісі опору» — антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань (ХАМАС, Хезболла та хусити), яких підтримує Іран.

Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

Удари хуситів могли бути спрямовані на те, щоб завдати економічної шкоди союзникам Ізраїлю, щоб ті змусили його припинити бомбардування Гази.

Інша мета — спроба отримати легітимність у Ємені та в регіоні.

Іран підтримує хуситів, оскільки давно ворогує з Саудівською Аравією та підтримує ХАМАС у війні в Газі.