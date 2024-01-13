Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у суботу, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.
США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
На питання, чи вважає Байден, чия адміністрація виключила бойовиків-хуситів зі списку "іноземних терористичних організацій" Держдепу в 2021 році, що термін "терористичне" зараз описує це угруповання, президент США відповів ствердно.
Удар по Ємену
У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-