Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в субботу, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.

США передали Ирану частное сообщение о нападениях хуситов

Мы сделали это (сообщение Ирану) приватно, и мы уверены, что хорошо подготовились, — подчеркнул американский лидер. Поделиться

На вопрос, считает ли Байден, чья администрация исключила боевиков-хуситов из списка "иностранных террористических организаций" Госдепа в 2021 году, что термин "террористическая" сейчас описывает эту группировку, президент США ответил утвердительно.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и обучение хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.