Катар призупинив постачання газу через Червоне море після авіаударів по хуситах

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом через Баб-ель-Мандебську протоку.

Чому Катар призупинив поставку газу

За даними агентства, щонайменше п'ять суден зі скрапленим природним газом, що експлуатуються Катаром, які прямували до протоки в південній частині Червоного моря, були зупинені з п'ятниці.

Три танкери зупинилися біля берегів Оману, один — у Червоному морі, а інший — у Середземному морі поблизу Суецького каналу.

Об'єднані військові сили, до складу яких входять військово-морські сили США і Великобританії, порадили торговельним суднам триматися подалі від небезпечної зони в південній частині Червоного моря після авіаударів по хуситах.

Щонайменше три великі оператори нафтових танкерів заявили, що уникатимуть цього району.

Хусити поки не нападали на судна, що перевозять газ, відколи вони почали переслідувати кораблі в середині листопада, але небажання Катару забезпечити транзит через протоку підкреслює різке зростання ризиків після ударів під проводом США. Поширити

Катар — один з найбільших світових експортерів СПГ — був серед небагатьох постачальників газу, які продовжують використовувати Червоне море для відправки палива до Європи, додає Bloomberg.

Зростання ризиків може затримати поставки палива для опалення та електростанцій до Європи, але навряд чи призведе до дефіциту в найближчій перспективі. Регіон добре забезпечений запасами, промисловий попит залишається пригніченим, а зима поки що була відносно м'якою. Європейські базові ціни на газ торгуються біля найнижчого рівня з серпня, — резюмує видання. Поширити

Що відомо про плани ЄС щодо проведення військової операції у Червоному морі

За інформацією журналістів видання Politico, Євросоюз готує військову операцію із забезпечення безпеки комерційних суден у Червоному морі.

Журналісти видання посилаються на документ Європейської служби зовнішніх справ.

Відповідно до нього, ЄС має провести планування операції, яка охоплюватиме район Червоного моря і Перську затоку.

Зазначається, що операція може розпочатись вже наприкінці лютого.

Анонімні європейські дипломати повідомили журналістам, що цей план обговорюватиметься наступного тижня на засіданні Комітету Євросоюзу з питань міжнародної політики і безпеки.

Поки що невідомо, які країни нададуть військові кораблі, згадані в плані.

Також є сумніви щодо підтримки Іспанї, яка раніше виступала проти планів використовувати в Червоному морі існуючу операцію "Аталанта".