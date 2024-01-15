Катар призупинив постачання газу через Червоне море після авіаударів по хуситах

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом через Баб-ель-Мандебську протоку.
Чому Катар призупинив поставку газу
За даними агентства, щонайменше п'ять суден зі скрапленим природним газом, що експлуатуються Катаром, які прямували до протоки в південній частині Червоного моря, були зупинені з п'ятниці.
Три танкери зупинилися біля берегів Оману, один — у Червоному морі, а інший — у Середземному морі поблизу Суецького каналу.
Об'єднані військові сили, до складу яких входять військово-морські сили США і Великобританії, порадили торговельним суднам триматися подалі від небезпечної зони в південній частині Червоного моря після авіаударів по хуситах.
Щонайменше три великі оператори нафтових танкерів заявили, що уникатимуть цього району.
Катар — один з найбільших світових експортерів СПГ — був серед небагатьох постачальників газу, які продовжують використовувати Червоне море для відправки палива до Європи, додає Bloomberg.
Що відомо про плани ЄС щодо проведення військової операції у Червоному морі
За інформацією журналістів видання Politico, Євросоюз готує військову операцію із забезпечення безпеки комерційних суден у Червоному морі.
Журналісти видання посилаються на документ Європейської служби зовнішніх справ.
Відповідно до нього, ЄС має провести планування операції, яка охоплюватиме район Червоного моря і Перську затоку.
Зазначається, що операція може розпочатись вже наприкінці лютого.
Анонімні європейські дипломати повідомили журналістам, що цей план обговорюватиметься наступного тижня на засіданні Комітету Євросоюзу з питань міжнародної політики і безпеки.
Поки що невідомо, які країни нададуть військові кораблі, згадані в плані.
Також є сумніви щодо підтримки Іспанї, яка раніше виступала проти планів використовувати в Червоному морі існуючу операцію "Аталанта".
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