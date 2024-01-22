ЦАХАЛ начинает новое большое наступление на юге Газы

Новое наступление ЦАХАЛ преследует цель разрушить военную структуру ХАМАС в районе Хан-Юниса на юге Газы. Атака началась 21 января серией авиаударов по объектам боевиков в этом районе, в нем принимают участие четыре бригады во главе с 98 дивизией.
Израиль наступает на юг Газы
Армия обороны Израиля заявила, что начинает новое большое наступление на западную часть Хан-Юниса. Пока там продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает Times of Israel.
Наступление началось 21 января авиаударами по объектам ХАМАС, в нем принимают участие четыре бригады во главе с 98 дивизией.
Военные заявляют, что с сегодняшнего утра около 50 боевиков ХАМАС, в том числе несколько командиров, были убиты наземными войсками коммандос, десантников, Гивате и 7-й бригады.
Солдаты оцепили лагерь беженцев Хан-Юнис и начинают маневрировать в нем, поскольку там расположено несколько объектов ХАМАС.
Наступление, вероятно, продлится еще несколько дней, ЦАХАЛ планирует совершить рейды на ключевые опорные пункты, аванпосты и объекты инфраструктуры ХАМАС в этом районе.
В районе Хан-Юниса, в отличие от большей части северной Газы, есть много укрытий для гражданского населения. Армия обороны Израиля заявляет, что ей известно о местах, где скрываются гражданские лица, а также о больницах, и она будет стараться не наносить им вреда во время своих операций.
Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения ХАМАС
Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.
Согласно данным американской разведки, у ХАМАС все еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским войскам в Секторе Газа в течение нескольких месяцев.
При этом группировка пытается восстановить свои полицейские силы в некоторых районах города Газа, по словам американских чиновников, подтвердивших секретный отчет.
Израильские официальные лица признали, что, несмотря на агрессивную воздушную и наземную кампанию в Газе, они не добились своей цели – уничтожить ХАМАС.
По словам военных аналитиков, боевики группировки сменили свою тактику, действуя более мелкими группами и прячась между засадами на израильские войска, а отдельные бойцы, вероятно, берут на себя больше задач, чтобы подменить своих погибших товарищей.
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