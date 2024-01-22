ЦАХАЛ розпочинає новий великий наступ на півдні Гази

Новий наступ ЦАХАЛ має на меті зруйнувати військову структуру ХАМАС в районі Хан-Юніса на півдні Гази. Атака почалася 21 січня серією авіаударів по об'єктах бойовиків у цьому районі, в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Ізраїль наступає на південь Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса. Наразі там тривають запеклі бої.

Про це повідомляє Times of Israel.

Наступ почався 21 січня авіаударами по об'єктах ХАМАС, у ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Військові заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС, в тому числі кілька командирів, були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об'єктів ХАМАС.

Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти, аванпости та об'єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.

У районі Хан-Юніса, на відміну від більшої частини північної Гази, є багато укриттів для цивільного населення. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні особи, а також про лікарні, і вона намагатиметься не завдавати їм шкоди під час своїх операцій.

Ізраїль продовжить військову операцію у Газі до повного знищення ХАМАС

Ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Згідно з даними американської розвідки, у ХАМАС все ще достатньо боєприпасів, щоб продовжувати наносити удари по Ізраїлю та ізраїльських військах у Секторі Гази протягом кількох місяців.

При цьому угруповання намагається відновити свої поліцейські сили в деяких районах міста Газа, за словами американських чиновників, які підтвердили секретний звіт.

Ізраїльські офіційні особи визнали, що, незважаючи на агресивну повітряну і наземну кампанію у Газі, вони не досягли своєї мети – знищити ХАМАС.

За словами військових аналітиків, бойовики угруповання змінили свою тактику, діючи дрібнішими групами і ховаючись між засідками на ізраїльські війська, а окремі бійці, ймовірно, беруть на себе більше завдань, щоб підмінити своїх загиблих товаришів.