ЦАХАЛ заявив про повний контроль над північчю Гази

Армія оборони Ізраїлю повністю контролює північну Газу. Зокрема, стало відомо про розформування північних бригад і дивізій угрупування ХАМАС, яке раніше США та Європейський Союз визнали терористичним.

Знищення структур ХАМАС на півночі Гази

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльським військовим знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАС значної поразки на півночі Гази.

За словами представника ізраїльської армії, знищення структур "джихадистів" включало пʼять завдань. Серед них ліквідація" командирів, наземна боротьба з угрупуванням, збирання розвідувальних даних, знищення зброї, а також підземних тунелів.

Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАС в північній частині Гази, і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні, – заявив Хагарі. Поширити

Він також зазначив, що попри перемогу над ХАМАС у північній частині Гази, із цих районів усе ще можливі "нерегулярні ракетні обстріли Ізраїлю".

Тепер армія зосереджена на бойових діях у центрі та на півдні Гази. Завдання виконуватиметься іншими методами, отриманими на основі досвіду під час наземної операції, – запевник представник ЦАХАЛ. Поширити

Ситуація у центральній частині Гази

За словами ізраїльського контрадмірала, табори біженців у центральній частині Гази "щільно забудовані та сповнені терористами". Водночас у Хан-Юнісі знаходиться "підземне місто з розгалуженими тунелями".

Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни. Це ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні, а також продовжити всі зусилля, розвідку, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників, – розповів Хагарі. Поширити

Наразі відомо про те, що ізраїльські військові будують нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою. Такі дії здійснюють, щоб жителі, які були вимушено переміщені в період з 7 жовтня, змогли повернутися до своїх домівок.