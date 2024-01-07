ЦАХАЛ заявив про повний контроль над північчю Гази

Армія оборони Ізраїлю повністю контролює північну Газу. Зокрема, стало відомо про розформування північних бригад і дивізій угрупування ХАМАС, яке раніше США та Європейський Союз визнали терористичним.
Знищення структур ХАМАС на півночі Гази
Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльським військовим знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАС значної поразки на півночі Гази.
За словами представника ізраїльської армії, знищення структур "джихадистів" включало пʼять завдань. Серед них ліквідація" командирів, наземна боротьба з угрупуванням, збирання розвідувальних даних, знищення зброї, а також підземних тунелів.
Він також зазначив, що попри перемогу над ХАМАС у північній частині Гази, із цих районів усе ще можливі "нерегулярні ракетні обстріли Ізраїлю".
Ситуація у центральній частині Гази
За словами ізраїльського контрадмірала, табори біженців у центральній частині Гази "щільно забудовані та сповнені терористами". Водночас у Хан-Юнісі знаходиться "підземне місто з розгалуженими тунелями".
Наразі відомо про те, що ізраїльські військові будують нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою. Такі дії здійснюють, щоб жителі, які були вимушено переміщені в період з 7 жовтня, змогли повернутися до своїх домівок.
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