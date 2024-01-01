ЦАХАЛ частково виводить свої бригади із Гази

Яка ситуація в Газі

Як повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, військові дедалі більше опановують ситуацію на місцях. Вони також визнають, що війна з ісламістами, найімовірніше, триватиме і 2024-го року, але не буде такою інтенсивною, як протягом останніх місяців.

Ми адаптуємо бойові методи до кожного району Гази, а також підбираємо необхідні сили для найкращого виконання місії. Кожна область має свої особливості та різні оперативні потреби, — сказав прессекретар ЦАХАЛ. Поширити

Він додав, що для досягнення цілей Ізраїлю у війні проти ХАМАС необхідні тривалі бойові дії, але, як зазначає речник, ізраїльські військові підготовлені відповідно.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли в сектор Гази.

У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою повне знищення ХАМАС.

За час операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази ліквідували понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС, проте голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі каже, що реальна кількість значно більша — ізраїльська сторона не знає, скільки терористів можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях.

За твердженням підконтрольної ХАМАС санітарної служби, у секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Зазначають, що це цивільні, проте до них можуть зараховувати і бойовиків. Підтвердити ці цифри за незалежними джерелами неможливо.

За тижневе перемирʼя, що почалося 24 листопада, Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників. В обмін на це Ізраїль випустив із вʼязниць приблизно 240 палестинців.