ЦАХАЛ частично выводит свои бригады из Газы
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ частично выводит свои бригады из Газы

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

ЦАХАЛ приступил к выводу пяти бригад из сектора Газа, где продолжается антитеррористическая операция против ХАМАС.

Какая ситуация в Газе

Как сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные все больше овладевают ситуацией на местах. Они также признают, что война с исламистами, скорее всего, будет продолжаться и в 2024 году, но не будет такой интенсивной, как в последние месяцы.

Мы адаптируем боевые методы к каждому району Газы, а также подбираем необходимые силы для лучшего выполнения миссии. У каждой области есть свои особенности и различные оперативные потребности, — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Он добавил, что для достижения целей Израиля в войне против ХАМАС необходимы длительные боевые действия, но, как отмечает спикер, израильские военные подготовлены соответственно.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1 400 человек, преимущественно гражданских. Более 240 человек они захватили в заложники и вывезли в сектор Газа.

В ответ Израиль приступил к бомбардировке эксклава, а 25 октября начал наземную операцию, объявив целью полное уничтожение ХАМАС.

За время операции Армии обороны Израиля в секторе Газа ликвидировали более 7 тысяч боевиков ХАМАС, однако глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби говорит, что реальное количество значительно больше — израильская сторона не знает, сколько террористов могут находиться под завалами разрушенных зданий или в туне.

По утверждению подконтрольной ХАМАС санитарной службы, в секторе Газа погибли более 20 тысяч человек. Отмечают, что это гражданские, однако к ним могут относиться и боевики. Подтвердить эти цифры по независимым источникам невозможно.

За начавшееся 24 ноября недельное перемирие Израиль добился освобождения более 100 заложников. В обмен на это Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

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