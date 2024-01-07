ЦАХАЛ заявил о полном контроле над севером Газы

Армия обороны Израиля полностью контролирует северную Газу. В частности, стало известно о расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС, которую ранее США и Европейский Союз признали террористической.

Уничтожение структур ХАМАС на севере Газы

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере Газы.

По словам представителя израильской армии, уничтожение структур "джихадистов" включало пять задач. Среди них ликвидация командиров, наземная борьба с группировкой, сбор разведывательных данных, уничтожение оружия, а также подземных туннелей.

"Мы завершили ликвидацию военной базы ХАМАС в северной части Газы, и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе", - заявил Хагари. Поделиться

Он также отметил, что, несмотря на победу над ХАМАС в северной части Газы, из этих районов все еще возможны "нерегулярные ракетные обстрелы Израиля".

Теперь армия сосредоточена на боевых действиях в центре и на юге Газы. Задание будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта во время наземной операции, – заверил представитель ЦАХАЛ. Поделиться

Ситуация в центральной части Газы

По словам израильского контр-адмирала, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотно застроены и наполнены террористами". В то же время в Хан-Юнисе находится "подземный город с разветвленными тоннелями".

Это займет время, боевые действия будут продолжаться в 2024 году. Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны. Это ликвидировать ХАМАС в центре и на юге, а также продлить все усилия, разведку, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников, – рассказал Хагари. Поделиться

Известно, что израильские военные строят новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой. Такие действия совершают, чтобы жители, вынужденно перемещенные в период с 7 октября, смогли вернуться в свои дома.