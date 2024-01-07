ЦАХАЛ заявил о полном контроле над севером Газы

Армия обороны Израиля полностью контролирует северную Газу. В частности, стало известно о расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС, которую ранее США и Европейский Союз признали террористической.
Уничтожение структур ХАМАС на севере Газы
Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере Газы.
По словам представителя израильской армии, уничтожение структур "джихадистов" включало пять задач. Среди них ликвидация командиров, наземная борьба с группировкой, сбор разведывательных данных, уничтожение оружия, а также подземных туннелей.
Он также отметил, что, несмотря на победу над ХАМАС в северной части Газы, из этих районов все еще возможны "нерегулярные ракетные обстрелы Израиля".
Ситуация в центральной части Газы
По словам израильского контр-адмирала, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотно застроены и наполнены террористами". В то же время в Хан-Юнисе находится "подземный город с разветвленными тоннелями".
Известно, что израильские военные строят новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой. Такие действия совершают, чтобы жители, вынужденно перемещенные в период с 7 октября, смогли вернуться в свои дома.
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