Попри санкції. РФ продовжує закуповувати тайванські верстати для військової промисловості

За півроку Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн дол.

РФ використовує тайванські верстати

Російська військова промисловість продовжує отримувати сучасні верстати з Тайваню, попри запроваджені санкції.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider та the Reporter.

Росія все ще отримує сучасні верстати для металообробки з Тайваню, який доєднався до санкцій проти Росії.

Як зазначається, попри пряму заборону на експорт такої продукції, Росія може закуповувати продукцію через треті країни. В основному паралельний імпорт відбувається через Туреччину, або Китай.

З березня до вересня 2023 року Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн дол – йдеться в розслідуванні. Поширити

Паралельний імпорт приносить надвисокі доходи як посередникам, так і компаніям виробникам.

Наприклад, верстат вартістю у посередників у третіх країнах від 60 до 180 тис дол продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки Корпорація "Комета" в Москві вже за 1 млн дол.

Що відомо про розширення санкцій Тайваню проти РФ та Білорусі

Представники відомства пояснили, що розширення переліку підсанкційних товарів було здійснено із метою протидії потраплянню високотехнологічних товарів подвійного призначення до РФ та Білорусі і його подальшого використання у військових цілях.

Зокрема, до переліку додали обладнання для виробництва напівпровідників, окремих хімічних речовин та медикаментів.

Розширення санкцій проти РФ та Білорусі з боку Тайваню є кроком, аналогічним діям США та країн ЄС після того, як у знищенній українськими військовими російській техніці на фронті виявляли високотехнологічні компоненти західного виробництва.