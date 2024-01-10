Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю — AP

Міністерство оборони Тайваню 9 січня помилково повідомило своїм громадянам про запуск Китаєм не супутника, а ракети, попередивши їх про можливий авіанальот. Військові пізніше повідомили, що помилка сталася через неправильний переклад з англійської мови, оскільки населенню було надіслано на мобільні телефони двомовне попередження.

Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю

Оборонне відомство Тайваню опублікувало заяву, в якій вибачилося перед населенням за неправильний переклад на англійську мову й уточнило, що Китай запустив ракету із супутником, а не бойову ракету. У міністерстві заявили, що китайська ракета пролетіла над південним Тайванем на великій висоті.

Ажіотаж з приводу запуску китайської ракети був викликаний на тлі майбутніх президентських і парламентських виборів на Тайвані, які мають стартувати 13 січня в суботу. Сигнал тривоги пролунав у розпал міжнародної пресконференція міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву. Утім, політик уточнив, що це був запуск супутника, і попросив журналістів не хвилюватися і продовжити пресконференцію.

Ми повинні залишатися відповідальними та залишатися стриманими, щоб запобігти конфлікту між Тайванем і Китаєм, — заявив він. Поширити

Китай просить не сіяти паніку

Тим часом офіційний представник МЗС КНР Мао Нін 10 січня заявила, що влада Тайваню навмисно сіє паніку довкола запуску поблизу острова китайської ракети-носія із супутником.

Яку мету переслідували в Демократичній прогресивній партії (ДПП) Тайваню, вводячи громадськість в оману і сіючи паніку? Я думаю, всім зрозуміло, — зазначила вона. Поширити

Також дипломат закликала США "припинити підтримувати будь-які офіційні контакти з Тайванем" і втручатися в перебіг майбутніх виборів на острові.