Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю — AP

Міністерство оборони Тайваню 9 січня помилково повідомило своїм громадянам про запуск Китаєм не супутника, а ракети, попередивши їх про можливий авіанальот. Військові пізніше повідомили, що помилка сталася через неправильний переклад з англійської мови, оскільки населенню було надіслано на мобільні телефони двомовне попередження.
Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю
Оборонне відомство Тайваню опублікувало заяву, в якій вибачилося перед населенням за неправильний переклад на англійську мову й уточнило, що Китай запустив ракету із супутником, а не бойову ракету. У міністерстві заявили, що китайська ракета пролетіла над південним Тайванем на великій висоті.
Ажіотаж з приводу запуску китайської ракети був викликаний на тлі майбутніх президентських і парламентських виборів на Тайвані, які мають стартувати 13 січня в суботу. Сигнал тривоги пролунав у розпал міжнародної пресконференція міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву. Утім, політик уточнив, що це був запуск супутника, і попросив журналістів не хвилюватися і продовжити пресконференцію.
Китай просить не сіяти паніку
Тим часом офіційний представник МЗС КНР Мао Нін 10 січня заявила, що влада Тайваню навмисно сіє паніку довкола запуску поблизу острова китайської ракети-носія із супутником.
Також дипломат закликала США "припинити підтримувати будь-які офіційні контакти з Тайванем" і втручатися в перебіг майбутніх виборів на острові.
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