Китай став світовим лідером з експорту авто завдяки продажам до РФ

Китайські автовиробники виграли від відсутності глобальних конкурентів у Росії, з якої через вторгнення до України пішли сотні світових брендів. 2023 рік став знаменним для дешевих китайських електромобілів.
Китай очолив світовий рейтинг експорту автомобілів
Китай випередив Японію і став експортером автомобілів номер один у світі в 2023 році.
Про це повідомляє CNN.
Очікується, що Японія, яка вважається лідером ринку, відвантажила 4,3 млн автомобілів за той же період, відстаючи майже на мільйон.
Митні дані за неповний 2023 рік показали, що експорт автомобілів з Китаю склав 4,76 млн одиниць за перші 11 місяців 2023 року. За цей же період експорт автомобілів Японії досяг 3,99 млн одиниць, за даними Японської асоціації автовиробників.
При цьому, як наголошує CNN, за перші 11 місяців минулого року поставки китайських автомобілів до Росії зросли на 545% до 840 000 одиниць порівняно з минулим роком, що зробило його найбільш швидкозростаючим ринком, згідно з останніми китайськими митними даними.
Китай у 6 разів збільшив експорт авто до РФ
За даними російських джерел Китай у 2023 році в шість разів збільшив експорт легкових машин в Росію.
Росія посідає перше місце у світі із закупівлі китайських автомобілів
Загалом за минулий рік у РФ офіційно з'явилися 16 нових марок з КНР, внаслідок чого їхня загальна кількість зросла до 35.
Мексика посідає друге місце за обсягом закупівель китайських автомобілів, які коштують дешевше за американські та європейські.
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