Китайські компанії сподіваються на відміну санкцій для газового проєкту РФ

Китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".
Китайські компанії просять у США виключення із санкцій щодо "Арктик СПГ-2"
CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ 2", контрольованому "Новатеком". Він є найбільшим російським виробником скрапленого природного газу.
Санкції США проти "Арктик СПГ-2"
2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.
Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.
Вчора Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.
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