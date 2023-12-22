Китайські компанії сподіваються на відміну санкцій для газового проєкту РФ

Китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Китайські компанії просять у США виключення із санкцій щодо "Арктик СПГ-2"

CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ 2", контрольованому "Новатеком". Він є найбільшим російським виробником скрапленого природного газу.

Це стандартна відповідь акціонерного партнера, який спілкується з Управлінням з контролю за іноземними активами США, щоб захистити наші інтереси в проекті, - сказало джерело видання. Поширити

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Вчора Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.