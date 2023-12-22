Китайские компании надеются в отличие от санкций для газового проекта РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Китайские компании надеются в отличие от санкций для газового проекта РФ

Китай
Читати українською
Источник:  Reuters

Китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".

Китайские компании просят у США исключение из санкций по "Арктик СПГ-2"

CNOOC Ltd и China National Petroleum Corp имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ 2", контролируемом "Новатеком". Он является самым крупным российским производителем сжиженного природного газа.

Это стандартный ответ акционерного партнера, который общается с Управлением по контролю за иностранными активами США, чтобы защитить наши интересы в проекте, - сказал источник.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.

Вчера Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Из-за санкций Запада. РФ направила 12 млрд долл на спасение авиапарка
Аерофлот
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции США остановили перспективный газовый проект России
"Арктик СПГ-2"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Имели соглашения с РФ. США ужесточили санкции против некоторых иностранных банков
The White House
белый Дом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.