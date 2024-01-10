Китай стал мировым лидером по экспорту авто благодаря продажам в РФ

Китайские автопроизводители выиграли от отсутствия глобальных конкурентов в России, из которой из-за вторжения в Украину ушли сотни мировых брендов. 2023 стал знаменательным для дешевых китайских электромобилей.
Китай возглавил мировой рейтинг экспорта автомобилей
Китай опередил Японию и стал экспортером автомобилей номер один в мире в 2023 году.
Об этом сообщает CNN.
Ожидается, что Япония, считающаяся лидером рынка, отгрузила 4,3 млн автомобилей за тот же период, отставая почти на миллион.
Таможенные данные за неполный 2023-ий показали, что экспорт автомобилей из Китая составил 4,76 млн единиц за первые 11 месяцев 2023 года. За этот же период экспорт автомобилей Японии достиг 3,99 млн единиц, по данным Японской ассоциации автопроизводителей.
При этом, как отмечает CNN, за первые 11 месяцев прошлого года поставки китайских автомобилей в Россию выросли на 545% до 840 тыс единиц по сравнению с прошлым годом, что сделало его наиболее быстрорастущим рынком, согласно последним китайским таможенным данным.
Китай в 6 раз увеличил экспорт авто в РФ
По данным российских источников, Китай в 2023 году в шесть раз увеличил экспорт легковых машин в Россию.
Россия занимает первое место в мире по закупке китайских автомобилей
Всего за прошлый год в РФ официально появилось 16 новых марок из КНР, в результате чего их общее количество выросло до 35.
Мексика занимает второе место по объему закупок китайских автомобилей, которые стоят дешевле американских и европейских.
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