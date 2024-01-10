Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая — AP

Министерство обороны Тайваня 9 января по ошибке уведомило своих граждан о запуске Китаем не спутника, а ракеты, предупредив их о возможном авианалете. Военные позже сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного перевода с английского языка, поскольку населению было отправлено на мобильные телефоны двуязычное предупреждение.

Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая

Оборонное ведомство Тайваня опубликовало заявление, в котором принесло извинения населению за неправильный перевод на английский язык и уточнило, что Китай запустил ракету со спутником, а не боевую ракету. В министерстве заявили, что китайская ракета пролетела над южным Тайванем на большой высоте.

Ажиотаж по поводу запуска китайской ракеты был вызван на фоне предстоящих 13 января в субботу президентских и парламентских выборов на Тайване. Сигнал тревоги раздался в разгар международной пресс-конференции министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву. Впрочем, политик уточнил, что это был запуск спутника и попросил журналистов не волноваться и продолжить пресс-конференцию.

Мы должны оставаться ответственными и оставаться сдержанными, чтобы предотвратить конфликт между Тайванем и Китаем, — заявил он. Поделиться

Китай просит не сеять панику

Между тем официальный представитель МИД КНР Мао Нин 10 января заявил, что власти Тайваня намеренно сеют панику вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя со спутником.

Какую цель преследовали в Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, вводя общественность в заблуждение и сея панику? Я думаю, всем понятно, – отметила она. Поделиться

Также дипломат призвала США "прекратить поддерживать какие-либо официальные контакты с Тайванем" и вмешиваться в ход будущих выборов на острове.