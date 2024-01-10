Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая — AP

Министерство обороны Тайваня 9 января по ошибке уведомило своих граждан о запуске Китаем не спутника, а ракеты, предупредив их о возможном авианалете. Военные позже сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного перевода с английского языка, поскольку населению было отправлено на мобильные телефоны двуязычное предупреждение.
Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая
Оборонное ведомство Тайваня опубликовало заявление, в котором принесло извинения населению за неправильный перевод на английский язык и уточнило, что Китай запустил ракету со спутником, а не боевую ракету. В министерстве заявили, что китайская ракета пролетела над южным Тайванем на большой высоте.
Ажиотаж по поводу запуска китайской ракеты был вызван на фоне предстоящих 13 января в субботу президентских и парламентских выборов на Тайване. Сигнал тревоги раздался в разгар международной пресс-конференции министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву. Впрочем, политик уточнил, что это был запуск спутника и попросил журналистов не волноваться и продолжить пресс-конференцию.
Китай просит не сеять панику
Между тем официальный представитель МИД КНР Мао Нин 10 января заявил, что власти Тайваня намеренно сеют панику вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя со спутником.
Также дипломат призвала США "прекратить поддерживать какие-либо официальные контакты с Тайванем" и вмешиваться в ход будущих выборов на острове.
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