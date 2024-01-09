Bloomberg спрогнозувало наслідки війни за Тайвань між Китаєм та США
Категорія
Світ
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Bloomberg спрогнозувало наслідки війни за Тайвань між Китаєм та США

армія США
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Джерело:  Bloomberg

Згідно з підрахунками Bloomberg, якщо Китай та США розпочнуть повномасштабну війну за Тайвань, то вона може коштувати 10 трильйонів доларів, а це близько 10% світового ВВП.

Війна за Тайвань може перетворитися на катастрофу для людства

На переконання журналістів, ані російсько-українська війна, ані пандемія коронавірусу та світова фінансова криза не зрівняються з наслідками потенційного збройного конфлікту між КНР та Штатами.

Команда Bloomberg попереджає, що можливість розвитку такого сценарію є цілком реальною на тлі посилення позицій Китаю на міжнародній арені, а також зростаючого почуття національної ідентичності Тайваню.

Масла у вогонь також підливають напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном.

Вторгнення Росії в Україну та дефіцит напівпровідників, коли світ знову відкрився від карантину через Covid, дають невелике уявлення про те, що поставлено на карту для світової економіки. Наслідки війни в Тайванській протоці були б набагато більшими.

Що важливо розуміти саме Тайвань виробляє більшість у світі передових напівпровідників, а також багато мікросхем.

Не можна також забувати про той факт, що Тайванська протока є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

Bloomberg прогнозує два сценарії війни за Тайвань

За словами журналістів, перший варіант - це вторгнення КНР, яке втягує США в локальний конфлікт.

Другий - блокада, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу.

За яким би сценарієм не розвився цей конфлікт, економіка Тайваню, цілком ймовірно, буде знищена. Удар по ВВП може сягнути 40%.

Населення та промислова база, зосереджена на узбережжі, додадуть людських та економічних витрат. Якщо відносини з основними торговельними партнерами буде вимкнено та не буде доступу до передових напівпровідників, ВВП Китаю зазнає удару на 16,7%.

Що стосується Штатів, то падіння їхнього ВВП може сягнути 6,7%.

Згідно з прогнозами експертів, для світу загалом ВВП впаде на 10,2%. Також вказано, що найбільше постраждають економіки Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.

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