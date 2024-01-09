Bloomberg спрогнозувало наслідки війни за Тайвань між Китаєм та США

Згідно з підрахунками Bloomberg, якщо Китай та США розпочнуть повномасштабну війну за Тайвань, то вона може коштувати 10 трильйонів доларів, а це близько 10% світового ВВП.
Війна за Тайвань може перетворитися на катастрофу для людства
На переконання журналістів, ані російсько-українська війна, ані пандемія коронавірусу та світова фінансова криза не зрівняються з наслідками потенційного збройного конфлікту між КНР та Штатами.
Команда Bloomberg попереджає, що можливість розвитку такого сценарію є цілком реальною на тлі посилення позицій Китаю на міжнародній арені, а також зростаючого почуття національної ідентичності Тайваню.
Масла у вогонь також підливають напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном.
Що важливо розуміти саме Тайвань виробляє більшість у світі передових напівпровідників, а також багато мікросхем.
Не можна також забувати про той факт, що Тайванська протока є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.
Bloomberg прогнозує два сценарії війни за Тайвань
За словами журналістів, перший варіант - це вторгнення КНР, яке втягує США в локальний конфлікт.
Другий - блокада, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу.
За яким би сценарієм не розвився цей конфлікт, економіка Тайваню, цілком ймовірно, буде знищена. Удар по ВВП може сягнути 40%.
Що стосується Штатів, то падіння їхнього ВВП може сягнути 6,7%.
Згідно з прогнозами експертів, для світу загалом ВВП впаде на 10,2%. Також вказано, що найбільше постраждають економіки Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.
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