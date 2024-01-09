Bloomberg спрогнозировало последствия войны за Тайвань между Китаем и США

Согласно подсчетам Bloomberg, если Китай и США начнут полномасштабную войну за Тайвань, она может стоить 10 триллионов долларов, а это около 10% мирового ВВП.

Война за Тайвань может превратиться в катастрофу для человечества

По мнению журналистов, ни российско-украинская война, ни пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис не сравнятся с последствиями потенциального вооруженного конфликта между КНР и Штатами.

Команда Bloomberg предупреждает, что возможность развития такого сценария вполне реальна на фоне усиления позиций Китая на международной арене, а также растущего чувства национальной идентичности Тайваня.

Масла в огонь также подливают напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном.

Вторжение России в Украину и дефицит полупроводников, когда мир снова открылся от карантина из-за Covid, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайванском проливе были бы гораздо больше. Поделиться

Что важно понимать именно Тайвань производит большинство в мире передовых полупроводников, а также много микросхем.

Нельзя также забывать о том, что Тайваньский пролив является одним из самых оживленных судоходных путей в мире.

Bloomberg прогнозирует два сценария войны за Тайвань

По словам журналистов, первый вариант – это вторжение КНР, втягивающее США в локальный конфликт.

Второй – блокада, которая отрезает Тайвань от торговли с остальным миром.

По какому бы сценарию ни развился этот конфликт, экономика Тайваня, по всей вероятности, будет уничтожена. Удар по ВВП может достичь 40%.

Население и промышленная база, сосредоточенная на побережье, добавят человеческих и экономических потерь. Если отношения с основными торговыми партнерами будут отключены и не будет доступа к передовым полупроводникам, ВВП Китая испытывает удар в размере 16,7%. Поделиться

Что касается Штатов, то падение их ВВП может составить 6,7%.

Согласно прогнозам экспертов, для мира в целом ВВП упадет на 10,2%. Также отмечено, что пострадают экономики Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.