Bloomberg спрогнозировало последствия войны за Тайвань между Китаем и США

Согласно подсчетам Bloomberg, если Китай и США начнут полномасштабную войну за Тайвань, она может стоить 10 триллионов долларов, а это около 10% мирового ВВП.
Война за Тайвань может превратиться в катастрофу для человечества
По мнению журналистов, ни российско-украинская война, ни пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис не сравнятся с последствиями потенциального вооруженного конфликта между КНР и Штатами.
Команда Bloomberg предупреждает, что возможность развития такого сценария вполне реальна на фоне усиления позиций Китая на международной арене, а также растущего чувства национальной идентичности Тайваня.
Масла в огонь также подливают напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном.
Что важно понимать именно Тайвань производит большинство в мире передовых полупроводников, а также много микросхем.
Нельзя также забывать о том, что Тайваньский пролив является одним из самых оживленных судоходных путей в мире.
Bloomberg прогнозирует два сценария войны за Тайвань
По словам журналистов, первый вариант – это вторжение КНР, втягивающее США в локальный конфликт.
Второй – блокада, которая отрезает Тайвань от торговли с остальным миром.
По какому бы сценарию ни развился этот конфликт, экономика Тайваня, по всей вероятности, будет уничтожена. Удар по ВВП может достичь 40%.
Что касается Штатов, то падение их ВВП может составить 6,7%.
Согласно прогнозам экспертов, для мира в целом ВВП упадет на 10,2%. Также отмечено, что пострадают экономики Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.
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