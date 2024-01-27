Несмотря на санкции. РФ продолжает закупать тайваньские станки для военной промышленности

За полгода Россия импортировала не менее 193 обрабатывающих центра тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн дол.

РФ использует тайваньские станки

Российская военная промышленность продолжает получать современные станки из Тайваня, несмотря на введенные санкции.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и The Reporter.

Россия все еще получает современные станки для металлообработки из Тайваня, присоединившегося к санкциям против России.

Как отмечается, несмотря на прямой запрет на экспорт такой продукции, Россия может закупать продукцию через третьи страны. В основном параллельный импорт происходит через Турцию или Китай.

С марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала по меньшей мере 193 обрабатывающих центра тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долл – говорится в расследовании. Поделиться

Параллельный импорт приносит сверхвысокие доходы как посредникам, так и компаниям-производителям.

К примеру, станок стоимостью у посредников в третьих странах от 60 до 180 тыс долл продали российскому производителю крылатых ракет и космической техники Корпорация "Комета" в Москве уже за 1 млн дол.

Что известно о расширении санкций Тайваня против РФ и Беларуси

Представители ведомства пояснили, что расширение перечня подсанкционных товаров было осуществлено с целью противодействия попаданию высокотехнологичных товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию и дальнейшего использования в военных целях.

В частности, в список добавили оборудование для производства полупроводников, отдельных химических веществ и медикаментов.

Расширение санкций против РФ и Беларуси со стороны Тайваня является шагом аналогичным действиям США и стран ЕС после того, как в уничтоженной украинскими военными российской технике на фронте обнаруживали высокотехнологичные компоненты западного производства.