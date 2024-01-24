Наступний пакет санкцій ЄС проти РФ буде включати продукцію з алюмінію — Politico
Категорія
Економіка
Дата публікації

Наступний пакет санкцій ЄС проти РФ буде включати продукцію з алюмінію — Politico

ЄС
Джерело:  Politico

Євросоюз включить у наступний пакет санкцій проти Росії алюмінієві вироби. Країни сподіваються домовитися про пакет наступного місяця – до другої річниці вторгнення РФ в Україну.

Новий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Про санкційні плани Politico повідомили дипломати ЄС.

Процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще одним способом накласти санкції на російську енергетику.

За словами одного дипломата, країни незабаром почнуть обговорювати «додаткові елементи, які в цілому стануть пропозицією повної заборони».

За даними Politico, найбільша проблема полягає в тому, що «всі великі предмети вже піддані санкціям», «або інші великі предмети недоступні, як-от ядерна енергія чи СПГ».

За даними торговельної організації European Aluminium, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

Російський газ та ядерна енергія поза санкціями ЄС

Politico пише, що Європа все ще є дойною коровою для Росії: Угорщина та інші східні країни ЄС виступають проти санкцій проти російського ядерного сектору, тоді як російський Росатом вже будує два нових реактори для Угорщини.

Водночас багато країн ЄС, зокрема Німеччина, виступили проти санкцій щодо російського зрідженого газу. Тоді як Німеччина скоротила споживання російського газу до 4%, інші країни збільшили своє.

Наприклад, Іспанія є найбільшим імпортером російського газу в ЄС (водночас країна реекспортує частину цього газу в інші країни Союзу). Фактично Іспанія минулого року значно збільшила споживання російського СПГ порівняно з 2022 роком.

ЄС за підтримки США, Японії та інших союзників хоче перешкодити Росії купувати компоненти, які вона не може виготовити сама і які їй потрібні для високотехнологічної зброї, як-от керованих ракет.

Проте результати були неоднозначні: обхід санкцій залишається головним болем ЄС.

Ми повинні справді вивчити цей вид обходу. Складна частина цього полягає в тому, що деякі з цих компонентів не підпадають під санкції, тому що вони можуть бути в чомусь, що на перший погляд виглядає досить невинним, ми називаємо це «компонентами холодильника», і росіяни розбирають це, а потім використовують, — сказав литовський міністр МЗС Габріеліус Ландсбергіс.

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