Експортував електроніку до РФ. У США заарештували порушника санкцій

Громадянин США, Ізраїлю та Росії Ілля Кан був заарештований у Лос-Анджелесі за підозрою в участі в багаторічній схемі з незаконного експорту чутливих технологій зі США в інтересах російського бізнесу. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

Багато років порушував антиросійські санкції та торгував товарами подвійного призначення

У Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Громадянин США, Ізраїлю та Росії Ілля Кан був заарештований у Лос-Анджелесі за підозрою в участі в багаторічній схемі з незаконного експорту чутливих технологій зі США в інтересах російського бізнесу.

Цей бізнес було піддано санкціям уряду США після неспровокованого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і серед клієнтів якого є елементи російських збройних сил і Федеральної служби безпеки, – йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з судовими документами, Кану висунуто кримінальне обвинувачення у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю. У разі визнання Кана винним загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення.

Деталі справи про порушення санкцій проти РФ

Кан є власником Senesys Incorporated, що базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association, у якої є контактна адреса в Брукліні.

Він керував цими двома підприємствами, які нібито займалися "розробкою програмного забезпечення безпеки" і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних користувачів, за допомогою чого він брав участь у багаторічній змові з метою придбання й експорту чутливої та складної електроніки зі США російському бізнесу, що перебуває під санкціями, без отримання відповідних ліцензій.

Російське підприємство Акціонерне товариство "Центр досліджень і розробок "Елвіс" додали до списку організацій Міністерства торгівлі в березні 2022 року, воно зазнало санкцій Міністерства фінансів у вересні 2022 року через його вирішальну роль у сприянні вторгненню російських збройних сил в Україну.

У 2019 році Кан експортував кілька мікроконтролерів американського виробництва до компанії "Елвіс" у Росії, а у 2022 році він експортував контролери мережевих інтерфейсів американського виробництва і радіочастотний передавач до компанії "Елвіс" у Росії за допомогою угоди через Гонконг. Поширити

Кан також організував для "Елвіс" постачання напівпровідників, вироблених на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Зокрема, після того, як тайванська компанія, що виробляла напівпровідники, розроблені "Елвісом", відмовилася постачати ці напівпровідники до Росії, Кан організував доставку напівпровідників для відправки до Сполучених Штатів, а потім реекспортував їх до Росії.

Кан також використовував Гонконг та інші місця по всьому світу як перевалочні пункти, щоб обійти експортні закони і правила США і приховати російських кінцевих споживачів.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Представник розвідки Чехії днями заявив, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.