Перевозили російську нафту. США запровадили санкції проти 18 суден з ОАЕ

Судноплавна компанія з ОАЕ та її танкери потрапили під санкції США

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти щонайменше 18 суден еміратської компанії, причетних до спроб Росії продати свою нафту вище лімітів, встановлених міжнародною коаліцією.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), оприлюдненому 18 січня.

Сьогодні OFAC запроваджує перші в 2024 році санкції для дотримання ліміту цін на нафту, спрямовані проти судноплавної компанії, пов'язаної з порушеннями щодо обмеження цін, – зазначається в повідомленні.

Таким чином, під обмеження США потрапили 18 суден компанії Hennesea Holdings Limited (Hennesea), центральний офіс якої знаходиться в Об’єднаних Арабських Еміратах, і яка вже була раніше внесена до списку санкцій. Вона є кінцевим власником цих суден, що перевозили сиру нафту російського походження за ціною вище 60 доларів за барель.

У зв’язку з чим повідомляється, що незадовго до того, як був встановлений ціновий ліміт на російську нафту, компанія Hennesea придбала старі танкери, які потім неодноразово заходили в порти Російської Федерації.

Що відомо про збереження Росією шалених заробітків на газі та нафті

За інформацією аналітиків з Center for Research on Energy and Clean Air, найбільшим покупцем російських енергоресурсів з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року були країни ЄС.

Сукупно Росія отримала від країн ЄС за поставки усіх видів викопного палива 180 млрд євро.

При цьому сукупні витрати на російську сиру нафту серед країн ЄС склали більше 102 млрд євро, ще 74 млрд євро було витрачено на закупівлю газу, а решта - на придбання вугілля.

Серед країн ЄС найбільшими покупцями російських енергоресурсів були Німеччина, яка загалом витратила 28 млрд євро, Нідерланди - 18 млрд євро, Італія - 17 млрд євро.

Другим найбільшим покупцем російських вуглеводнів після ЄС був Китай – понад 143 мільярди євро. З них нафта – 107 мільярдів, газ – 17, вугілля – 18. Далі з великим відставанням йдуть Індія (загалом 64 мільярди), Туреччина (53 мільярди), Південна Корея (14 мільярдів).

Варто зазначити, що динамика закупівель за ці півтора роки помітно змінилася. Якщо Європа істотно скоротила свої закупівлі, то країни Азії навпаки – збільшили, хоча загалом не так вже й радикально.