Перевозили российскую нефть. США ввели санкции против 18 суден из ОАЭ

Судоходная компания из ОАЭ и ее танкеры попали под санкции США

Министерство финансов США объявило о введении санкций против, по меньшей мере, 18 суден эмиратской компании, причастных к попыткам России продать свою нефть выше лимитов, установленных международной коалицией.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), обнародованном 18 января.

Сегодня OFAC вводит первые в 2024 году санкции по соблюдению лимита цен на нефть, направленные против судоходной компании, связанной с нарушениями по ограничению цен, – отмечается в сообщении. Поделиться

Таким образом, под ограничения США попали 18 суден компании Hennesea Holdings Limited (Hennesea), центральный офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и которая была ранее внесена в список санкций. Она является конечным владельцем этих судов, перевозивших сырую нефть российского происхождения по цене выше 60 долларов за баррель.

В связи с чем сообщается, что незадолго до того, как был установлен ценовой предел на российскую нефть, компания Hennesea приобрела старые танкеры, которые затем неоднократно заходили в порты Российской Федерации.

Что известно о сохранении Россией безумных заработков на газе и нефти

По информации аналитиков из Center for Research on Energy and Clean Air, крупнейшим покупателем российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 по 13 ноября 2023 были страны ЕС.

Совокупно Россия получила от стран ЕС за поставку всех видов ископаемого топлива 180 млрд евро.

При этом совокупные расходы на российскую сырую нефть среди стран ЕС составили более 102 млрд. евро, еще 74 млрд. евро было потрачено на закупку газа, а остальные - на приобретение угля.

Среди стран ЕС крупнейшими покупателями российских энергоресурсов были Германия, которая в целом потратила 28 млрд евро, Нидерланды – 18 млрд евро, Италия – 17 млрд евро.

Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай – более 143 миллиардов евро. Из них нефть – 107 миллиардов, газ – 17, уголь – 18. Дальше с большим отставанием идут Индия (в общей сложности 64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).

Следует отметить, что динамика закупок за эти полтора года заметно изменилась. Если Европа существенно сократила свои закупки, то страны Азии наоборот – увеличили, хотя в общем-то не так уж радикально.