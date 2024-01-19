Экспортировал электронику в Россию. В США арестовали нарушителя санкций

Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Много лет нарушал антироссийские санкции и торговал товарами двойного назначения
В Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, который в обход санкций поставлял российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса.
Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. При признании Кана виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Детали дела о нарушении санкций против РФ
Кан является владельцем базирующегося в Калифорнии Senesys Incorporated и Sensor Design Association, у которой есть контактный адрес в Бруклине.
Он руководил этими двумя предприятиями, якобы занимавшимися "разработкой программного обеспечения безопасности" и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, с помощью чего он участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США российскому бизнесу, что находится под санкциями без получения соответствующих лицензий.
Российское предприятие Акционерное общество "Центр исследований и разработок "Элвис" добавили в список организаций Министерства торговли в марте 2022 года, оно подверглось санкциям Министерства финансов в сентябре 2022 года из-за его решающей роли в содействии вторжению российских вооруженных сил в Украину.
Кан также организовал для "Элвиса" поставки полупроводников, произведенных на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В частности, после того, как тайваньская компания, производившая полупроводники, разработанные Элвисом, отказалась поставлять эти полупроводники в Россию, Кан организовал доставку полупроводников для отправки в Соединенные Штаты, а затем реэкспортировал их в Россию.
Кан также использовал Гонконг и другие места по всему миру в качестве перевалочных пунктов, чтобы обойти экспортные законы и правила США и скрыть российских конечных потребителей.
Россия обходит санкции
В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, введенные против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.
Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.
Представитель разведки Чехии на днях заявил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
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