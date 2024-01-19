Экспортировал электронику в Россию. В США арестовали нарушителя санкций

Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Много лет нарушал антироссийские санкции и торговал товарами двойного назначения

В Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, который в обход санкций поставлял российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса.

Этот бизнес был подвергнут санкциям правительства США после неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и среди клиентов которого есть элементы российских вооруженных сил и Федеральной службы безопасности, –говорится в сообщении. Поделиться

Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. При признании Кана виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Детали дела о нарушении санкций против РФ

Кан является владельцем базирующегося в Калифорнии Senesys Incorporated и Sensor Design Association, у которой есть контактный адрес в Бруклине.

Он руководил этими двумя предприятиями, якобы занимавшимися "разработкой программного обеспечения безопасности" и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей, с помощью чего он участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США российскому бизнесу, что находится под санкциями без получения соответствующих лицензий.

Российское предприятие Акционерное общество "Центр исследований и разработок "Элвис" добавили в список организаций Министерства торговли в марте 2022 года, оно подверглось санкциям Министерства финансов в сентябре 2022 года из-за его решающей роли в содействии вторжению российских вооруженных сил в Украину.

В 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского производства в компанию "Элвис" в Россию, а в 2022 году он экспортировал контроллеры сетевых интерфейсов американского производства и радиочастотный передатчик в компанию "Элвис" в Россию посредством соглашения через Гонконг. Поделиться

Кан также организовал для "Элвиса" поставки полупроводников, произведенных на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, после того, как тайваньская компания, производившая полупроводники, разработанные Элвисом, отказалась поставлять эти полупроводники в Россию, Кан организовал доставку полупроводников для отправки в Соединенные Штаты, а затем реэкспортировал их в Россию.

Кан также использовал Гонконг и другие места по всему миру в качестве перевалочных пунктов, чтобы обойти экспортные законы и правила США и скрыть российских конечных потребителей.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, введенные против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Представитель разведки Чехии на днях заявил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.