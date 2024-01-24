Следующий пакет санкций ЕС против РФ будет включать продукцию из алюминия — Politico
Категория
Экономика
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Следующий пакет санкций ЕС против РФ будет включать продукцию из алюминия — Politico

ЕС
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Источник:  Politico

Евросоюз включит в следующий пакет санкций против России алюминиевые изделия. Страны надеются договориться о пакете в следующем месяце – ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Новый пакет санкций против РФ: что известно

О санкционных планах Politico сообщили дипломаты ЕС.

Процесс выплавки алюминия нуждается в огромном количестве электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, санкции против российского алюминия являются еще одним способом наложить санкции на российскую энергетику.

По словам одного дипломата, страны в скором времени начнут обсуждать «дополнительные элементы, которые в целом станут предложением полного запрета».

По данным Politico, самая большая проблема состоит в том, что «все крупные предметы уже подвергнуты санкциям», «или другие крупные предметы недоступны, например ядерная энергия или СПГ».

По данным торговой организации European Aluminium, предварительные раунды санкций оставили неприкосновенными около 85% российского экспорта металла в ЕС.

Российский газ и ядерная энергия вне санкций ЕС

Politico пишет, что Европа все еще дойная корова для России: Венгрия и другие восточные страны ЕС выступают против санкций против российского ядерного сектора, тогда как российский Росатом уже строит два новых реактора для Венгрии.

В то же время многие страны ЕС, в частности Германия, выступили против санкций в отношении российского сжиженного газа. В то время как Германия сократила потребление российского газа до 4%, другие страны увеличили свое.

К примеру, Испания является крупнейшим импортером российского газа в ЕС (в то же время страна реэкспортирует часть этого газа в другие страны Союза). Фактически Испания в прошлом году значительно увеличила потребление российского СПГ по сравнению с 2022 годом.

ЕС при поддержке США, Японии и других союзников хочет помешать России покупать компоненты, которые она не может изготовить сама и которые ей нужны для высокотехнологичного оружия, таких как управляемые ракеты.

Однако результаты были неоднозначны: обход санкций остается головной болью ЕС.

Мы должны изучить этот вид обхода. Сложная часть этого состоит в том, что некоторые из этих компонентов не подпадают под санкции, потому что они могут быть в чем-то, что на первый взгляд выглядит достаточно невинным, мы называем это «компонентами холодильника», и россияне разбирают это, а затем используют, — сказал литовский министр МИД Габриэлиус Ландсбергис.

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