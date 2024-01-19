В ЕС начали обсуждать новые санкции против России — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

В ЕС начали обсуждать новые санкции против России — Bloomberg

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Источник:  Bloomberg

В Европейском Союзе начались дискуссии по поводу нового пакета санкций против России, который стремятся утвердить до 24 февраля — второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В ЕС начали обсуждать новые санкции против России

По данным источников, в потенциальные дополнительные меры могут войти новые торговые ограничения, новые позиции в санкционных списках и дальнейшее сокращение способности агрессора обходить ограничения ЕС через третьи страны или компании на европейской территории.

Расширение санкций обсуждалось в среду, 17 января, во время встречи послов Евросоюза, в рамках которой дискутировали о том, как лучше поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

В то же время, в Bloomberg отметили, что быстро достичь согласия на новый, уже 13-й пакет ограничительных мер будет непросто, ведь утверждению предыдущего пакета предшествовали недели переговоров.

Что этому предшествовало

Напомним, в декабре Европейский Союз ввел в действие новый, 12 пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны подавить способность России производить оружие в то время, когда Москва продолжает получать иностранные компоненты.

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