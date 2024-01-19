У ЄС почали обговорювати нові санкції проти Росії — Bloomberg

У Європейському Союзі почалися дискусії щодо нового пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого — другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У ЄС почали обговорювати нові санкції проти Росії

За даними джерел, у потенційні додаткові заходи можуть увійти нові торговельні обмеження, нові позиції в санкційних списках і подальше скорочення здатності агресора обходити обмеження ЄС через треті країни або компанії на європейській території.

Розширення санкцій обговорювали в середу, 17 січня, під час зустрічі послів Євросоюзу, у межах якої дискутували про те, як краще підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

Водночас, у Bloomberg зазначили, що швидко досягти згоди щодо нового, уже 13-го пакету обмежувальних заходів буде непросто, адже затвердженню попереднього пакету передували тижні переговорів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни придушити здатність Росії виробляти зброю в той час, коли Москва продовжує отримувати для цього іноземні компоненти.