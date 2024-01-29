Российский диктатор Владимир Путин приказал своим приспешникам пропагандистам создать информационные условия для дестабилизации Молдовы.
Молдавия может стать новой жертвой режима Путина
Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Кремль будет делать абсолютно все, чтобы воспрепятствовать интеграции Молдовы в ЕС и Запад.
К примеру, недавно один из представителей МИД РФ Алексей Полищук публично жаловался, что официальный Кишинев начал "уничтожать свои связи" с государствами-участниками СНГ и возглавляемой Россией организацией СНГ в целом.
Как оказалось, Кремль пугают слухи о том, что Молдова намерена выйти из СНГ до конца 2024 года.
Более того, по словам приспешника Путина, урегулирование приднестровского вопроса в Молдове оказалось в "глубоком кризисе".
Полищук жалуется, что экономическое давление команда президента страны Майи Санду на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше отстрочило" любое решение.
По его словам, официальная Москва готова наладить отношения между Молдовой и “ПМР” "как посредник и гарант" в урегулировании.
Агрессия РФ против Молдовы может снова повториться
Недавно команда ISW уже предупреждала о том, что Россия активно создает информационные условия для оправдания грядущей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира".
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