Молдавия может стать новой жертвой режима Путина

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Кремль будет делать абсолютно все, чтобы воспрепятствовать интеграции Молдовы в ЕС и Запад.

К примеру, недавно один из представителей МИД РФ Алексей Полищук публично жаловался, что официальный Кишинев начал "уничтожать свои связи" с государствами-участниками СНГ и возглавляемой Россией организацией СНГ в целом.

Как оказалось, Кремль пугают слухи о том, что Молдова намерена выйти из СНГ до конца 2024 года.

Более того, по словам приспешника Путина, урегулирование приднестровского вопроса в Молдове оказалось в "глубоком кризисе".

Полищук жалуется, что экономическое давление команда президента страны Майи Санду на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше отстрочило" любое решение.

По его словам, официальная Москва готова наладить отношения между Молдовой и “ПМР” "как посредник и гарант" в урегулировании.

28 января вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате 5+2, пока российско-украинские отношения не улучшатся и война России в Украине будет продолжаться. Поделиться

Агрессия РФ против Молдовы может снова повториться

Недавно команда ISW уже предупреждала о том, что Россия активно создает информационные условия для оправдания грядущей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира".