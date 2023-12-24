Молдова в 2024 году проведет референдум по вступлению в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту провести в стране референдум по вступлению в Евросоюз. Его могут провести осенью 2024 года.
Санду хочет провести референдум в Молдове по вступлению в ЕС
Она добавила, что "обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы" может только членство в ЕС.
В своем обращении Санду подвела итоги последних трех лет и проблем, с которыми пришлось столкнуться власти - пандемию коронавируса, вторжение России в Украину, а также процесс европейской интеграции Молдовы.
Санду также объявила, что примет участие в выборах президента, которые состоятся в 2024 году.
24 декабря исполняется ровно три года, как Майя Санду официально вступила в должность президентки страны.
Путь разрешения конфликта в Приднестровье
Эксглава разведки Молдовы Юрий Бричаг считает, что "Приднестровский конфликт" нужно разрешать только мирным путем и ни в коем случае нельзя использовать оружие. Действия должны быть поэтапными.
Также он добавил, что начать следует с дипломатических требований, чтобы Россия покинула оккупированную территорию.
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