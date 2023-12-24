Молдова в 2024 году проведет референдум по вступлению в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту провести в стране референдум по вступлению в Евросоюз. Его могут провести осенью 2024 года.

Санду хочет провести референдум в Молдове по вступлению в ЕС

Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим. Я обязалась сделать все, что в моих силах для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха, - сказала Санду в обращении. Поделиться

Она добавила, что "обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы" может только членство в ЕС.

В своем обращении Санду подвела итоги последних трех лет и проблем, с которыми пришлось столкнуться власти - пандемию коронавируса, вторжение России в Украину, а также процесс европейской интеграции Молдовы.

Санду также объявила, что примет участие в выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

24 декабря исполняется ровно три года, как Майя Санду официально вступила в должность президентки страны.

Путь разрешения конфликта в Приднестровье

Эксглава разведки Молдовы Юрий Бричаг считает, что "Приднестровский конфликт" нужно разрешать только мирным путем и ни в коем случае нельзя использовать оружие. Действия должны быть поэтапными.

Есть определенные договоренности, принятые с Российской Федерацией более 10 лет назад. Их нужно соблюдать. Армия России должна покинуть территорию независимой Республики Молдова, – говорит Бричаг. Поделиться

Также он добавил, что начать следует с дипломатических требований, чтобы Россия покинула оккупированную территорию.