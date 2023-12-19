Второй фронт. РФ может напасть на страны Балтии или Молдову — бельгийский адмирал

Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Хофман призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и переход Кремля на "военные рельсы".

Россия может открыть второй фронт в Европе

Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе и напасть на Молдову или страны Балтии.

Об этом заявил начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает VRT News.

Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и становление Кремля на "военные рельсы".

Мы видим, что Россия перешла в военную экономику. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо странах Балтии, – заявил адмирал Хофман. Поделиться

Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".

По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за продолжающейся войны против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и возобновит свои вооруженные силы".

Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости, – отмечает он. Поделиться

Когда начнется новая война

Российскому президенту Владимиру Путину может хватить от шести до десяти лет, чтобы подготовиться и напасть на НАТО.

Об этом сообщают германские аналитики.

По их мнению, как только в Украине завершатся интенсивные бои, Путин может восстановить армию своей страны и вооружение за шесть-десять лет.

В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости бороться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе, – говорится в сообщении. Поделиться

Аналитики отмечают, что за этот период страны НАТО должны влиять только на способность к сдерживанию и обороне, а не на то, хочет ли Россия развязать еще одну войну.

Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть способен отразить нападение России за шесть лет. Более продолжительные сроки уже увеличивают риск войны, – пишут аналитики. Поделиться

Кроме того, они полагают, что война России с НАТО рано или поздно, но обязательно произойдет.