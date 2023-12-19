Второй фронт. РФ может напасть на страны Балтии или Молдову — бельгийский адмирал

Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Хофман призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и переход Кремля на "военные рельсы".
Россия может открыть второй фронт в Европе
Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе и напасть на Молдову или страны Балтии.
Об этом заявил начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает VRT News.
Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и становление Кремля на "военные рельсы".
Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".
По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за продолжающейся войны против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и возобновит свои вооруженные силы".
Когда начнется новая война
Российскому президенту Владимиру Путину может хватить от шести до десяти лет, чтобы подготовиться и напасть на НАТО.
Об этом сообщают германские аналитики.
По их мнению, как только в Украине завершатся интенсивные бои, Путин может восстановить армию своей страны и вооружение за шесть-десять лет.
Аналитики отмечают, что за этот период страны НАТО должны влиять только на способность к сдерживанию и обороне, а не на то, хочет ли Россия развязать еще одну войну.
Кроме того, они полагают, что война России с НАТО рано или поздно, но обязательно произойдет.
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