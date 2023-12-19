Другий фронт. РФ може напасти на країни Балтії або Молдову — бельгійський адмірал

Головнокомандувач армією Бельгії Мішель Хофман закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна та становлення Кремля на "військові рейки".

Росія може відкрити другий фронт у Європі

Росія в майбутньому може відкрити другий фронт у Європі, і напасти на Молдову чи країни Балтії.

Про це заявив начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман, повідомляє VRT News.

Головнокомандувач армією Бельгії закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ, і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".

Ми бачимо, що Росія перейшла до військової економіки. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися... У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або на півдні, або в Молдові, або країнах Балтії, – заявив адмірал Хофман. Поширити

Він додав, що такий напад не виключений "через кілька років".

На думку бельгійського воєначальника, РФ може бути ослаблена через війну проти України, що продовжується, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".

Вони вже показали, що у них є бажання напасти на сусіда. Ми повинні побачити, що у нас є можливість запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати у разі потреби, – наголошує він. Поширити

Коли почнеться нова війна

Російському президенту Володимиру Путіну може вистачити від шести до десяти років для того, щоб підготуватися та напасти на НАТО.

Про це повідомляють німецькі аналітики.

На їх думку, як тільки в Україні завершаться інтенсивні бої, то Путін може відновити армію своєї країни та озброєння за шість-десять років.

Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі, – йдеться у повідомленні. Поширити

Аналітики зазначають, за цей період країни НАТО мають впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни, – пишуть аналітики. Поширити

Окрім того, вони вважають, що війна Росії з НАТО рано чи пізно, але обов’язково відбудеться.