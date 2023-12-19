Другий фронт. РФ може напасти на країни Балтії або Молдову — бельгійський адмірал

Головнокомандувач армією Бельгії Мішель Хофман закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна та становлення Кремля на "військові рейки".
Росія може відкрити другий фронт у Європі
Росія в майбутньому може відкрити другий фронт у Європі, і напасти на Молдову чи країни Балтії.
Про це заявив начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман, повідомляє VRT News.
Головнокомандувач армією Бельгії закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ, і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".
Він додав, що такий напад не виключений "через кілька років".
На думку бельгійського воєначальника, РФ може бути ослаблена через війну проти України, що продовжується, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".
Коли почнеться нова війна
Російському президенту Володимиру Путіну може вистачити від шести до десяти років для того, щоб підготуватися та напасти на НАТО.
Про це повідомляють німецькі аналітики.
На їх думку, як тільки в Україні завершаться інтенсивні бої, то Путін може відновити армію своєї країни та озброєння за шість-десять років.
Аналітики зазначають, за цей період країни НАТО мають впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.
Окрім того, вони вважають, що війна Росії з НАТО рано чи пізно, але обов’язково відбудеться.
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