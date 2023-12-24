Молдова в 2024 році проведе референдум щодо вступу в Євросоюз
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Молдова в 2024 році проведе референдум щодо вступу в Євросоюз

Майя Санду
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Джерело:  Newsmaker

Президентка Молдови Майя Санду запропонувала парламенту провести в країні референдум щодо вступу в Євросоюз. Його можуть провести восени 2024 року.

Санду хоче провести референдум у Молдові щодо вступу в ЄС

Прошу парламент ініціювати наступної осені організацію референдуму, на якому голос громадян стане вирішальним. Я зобов'язалася зробити все, що в моїх силах для виконання місії європейської інтеграції. Ми отримали підтримку цього курсу з боку країн-членів, і нам потрібна ваша підтримка, дорогі молдавани, для того, щоб досягти успіху, - сказала Санду у зверненні.

Вона додала, що “забезпечити мир та найкраще майбутнє для всіх сімей та дітей Молдови” може лише членство в ЄС.

У своєму зверненні Санду підбила підсумки останніх трьох років та проблем, з якими довелося зіткнутися владі — пандемію коронавірусу, вторгнення Росії в Україну, а також процес європейської інтеграції Молдови.

У відео Санду також оголосила, що візьме участь у виборах президента, які відбудуться у 2024 році.

24 грудня виповнюється рівно три роки, як Майя Санду офіційно вступила на посаду президентки країни.

Шлях вирішення конфлікту у Придністров’ї

Ексголова розвідки Молдови Юрій Брічаг вважає, що “Придністровський конфлікт” треба вирішувати тільки мирним шляхом і ні в якому разі не можна використовувати зброю. Дії повинні бути поетапні.

Є певні домовленості, які були прийняті з Російською Федерацією понад 10 років тому. Їх потрібно дотримуватися. Армія Росії повинна покинути територію незалежної Республіки Молдова, - каже Брічаг.

Також він додав, що почати варто з дипломатичних вимог, щоб Росія покинула окуповану територію.

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