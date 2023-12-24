Молдова в 2024 році проведе референдум щодо вступу в Євросоюз

Президентка Молдови Майя Санду запропонувала парламенту провести в країні референдум щодо вступу в Євросоюз. Його можуть провести восени 2024 року.
Санду хоче провести референдум у Молдові щодо вступу в ЄС
Вона додала, що “забезпечити мир та найкраще майбутнє для всіх сімей та дітей Молдови” може лише членство в ЄС.
У своєму зверненні Санду підбила підсумки останніх трьох років та проблем, з якими довелося зіткнутися владі — пандемію коронавірусу, вторгнення Росії в Україну, а також процес європейської інтеграції Молдови.
У відео Санду також оголосила, що візьме участь у виборах президента, які відбудуться у 2024 році.
24 грудня виповнюється рівно три роки, як Майя Санду офіційно вступила на посаду президентки країни.
Шлях вирішення конфлікту у Придністров’ї
Ексголова розвідки Молдови Юрій Брічаг вважає, що “Придністровський конфлікт” треба вирішувати тільки мирним шляхом і ні в якому разі не можна використовувати зброю. Дії повинні бути поетапні.
Також він додав, що почати варто з дипломатичних вимог, щоб Росія покинула окуповану територію.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-