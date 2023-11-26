Молдова остановила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной из-за непогоды

Молдова приостановила пропуск на двух пунктах на границе

ГПСУ сообщает, что в населенном пункте Каушаны в Молдове из-за погодных условий загружена трасса.

Поэтому смежная сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска «Маяки – Паланка – Удобное», «Староказаче – Тудора». Поделиться

Что известно о непогоде в Украине

По состоянию на вечер 26 ноября в Украине без света осталось около 400 населенных пунктов в 10 областях. В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской. Больше всего пострадала Одесская область.

В Одесской области 27 ноября все учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.

Также ранее 26 ноября запретили движение на трассе М-15 Одесса – Рени. Временное ограничение движения для большегрузного транспорта действует на трассе М-16 Одесса – Кучурган.

В течение 26-27 ноября в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидаются сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица, метели. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады.

Дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

26 ноября в Украине был создан Штаб по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения. На государственных дорогах работают 368 единиц техники и около полутысячи человек.