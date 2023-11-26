Молдова зупинила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною через негоду

Молдова призупинила пропуск на двох пунктах на кордоні

ДПСУ повідомляє, у в населеному пункті Каушани у Молдові через погодні умови завантажена траса.

Через це суміжна сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора». Поширити

Що відомо про негоду в Україні

Станом на вечір 26 листопада в Україні без світла залишилися близько 400 населених пунктів у 10 областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Київській. Найбільше постраждала Одеська область.

На Одещині 27 листопада всі заклади освіти перейдуть на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Також раніше 26 листопада заборонили рух на трасі М-15 Одеса — Рені. Тимчасове обмеження руху для великовантажного транспорту діє на трасі М-16 Одеса — Кучурган.

Протягом 26-27 листопада у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях очікуються сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, хуртовини. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікують сильні снігопади.

Дощі прогнозують в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

26 листопада в Україні створили Штаб з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. На державних дорогах працюють 368 одиниць техніки й майже півтисячі людей.