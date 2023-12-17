Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья — фото

Все вопросы и все ситуации, которые должны быть решены на этом клочке территории, должны разрешаться правоохранительными или конституционными органами республики Молдова. К сожалению, пока нет официальной позиции Кишинева, как именно все это должно происходить, но есть понимание того, что территория непризнанной ПМР должна быть демилитаризована, разоружена и действующая власть Молдовы должна получить полный контроль над этой территорией, - отмечает Бричаг.