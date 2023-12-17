Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья — фото

Молдова
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Источник:  Минобороны Молдовы

17 декабря Вооруженные силы Молдовы начали учения неподалеку от непризнанного Приднестровья в рамках подготовки национальной армии.

Военные учения в Молдове

Минобороны страны сообщает, что военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут проводить учения в Учебном центре Бульбоака в течение 17-22 декабря.

Там предупредили, что в течение этого периода состоятся выезды военной техники по государственным дорогам.

Учения будут проходить в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год.

Может ли Украина помочь Молдове разрешить конфликт с ПМР

Смогут ли украинские военные вмешаться в случае конфликта между Молдовой и ПМР рассказал эксглава разведки Молдовы Юрий Бричаг.

Все вопросы и все ситуации, которые должны быть решены на этом клочке территории, должны разрешаться правоохранительными или конституционными органами республики Молдова. К сожалению, пока нет официальной позиции Кишинева, как именно все это должно происходить, но есть понимание того, что территория непризнанной ПМР должна быть демилитаризована, разоружена и действующая власть Молдовы должна получить полный контроль над этой территорией, - отмечает Бричаг.

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