Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья — фото

17 декабря Вооруженные силы Молдовы начали учения неподалеку от непризнанного Приднестровья в рамках подготовки национальной армии.
Военные учения в Молдове
Минобороны страны сообщает, что военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут проводить учения в Учебном центре Бульбоака в течение 17-22 декабря.
Там предупредили, что в течение этого периода состоятся выезды военной техники по государственным дорогам.
Учения будут проходить в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год.
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