Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "решение молдавской стороны не останется без ответа, о принятых мерах будет сообщено дополнительно". Речь идет о поддержке Молдовой 23 ноября антироссийских санкций ЕС.

Россия обвиняет Молдову во "враждебных шагах"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обещает ответить Молдове через ее присоединение к четырем пакетам санкций Европейского Союза против Москвы.

В традиционном для российской пропаганды стиле Захарова обвинила Молдову во "враждебных шагах" и "антироссийской кампании", направленной на "полное разрушение российско-молдавских отношений".

Представитель российского МИД убеждена, что жители Молдовы "в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества".

Одиозная Захарова заявила, что "решение молдавской стороны не останется без ответа, о принятых мерах будет сообщено дополнительно".

Молдова поддерживает антироссийские санкции

На минувшей неделе министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что Молдова за последние полтора года присоединилась к четырем пакетам санкций, введенных ЕС против России.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Молдова заявляла, что не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, в частности, санкциям против РФ.

В марте 2023 года Попеску объявил, что Кишинев переоценит некоторые решения, принятые ранее по санкциям, и представит новые. Он пообещал, что степень присоединения страны к санкциям ЕС значительно вырастет.

Молдова вместе с Украиной является кандидатом на вступление в ЕС. Евросоюз ожидает от своих будущих членов согласования внешнеполитического вектора и, в частности, соблюдения санкционной политики Европейского Союза.