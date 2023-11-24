МЗС Росії погрожує помстою Молдові — у чому причина

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що “рішення молдавської сторони не залишиться без відповіді, про вжиті заходи буде повідомлено додатково”. Йдеться про підтримку Молдовою 23 листопада антиросійських санкцій ЄС.

Росія звинувачує Молдову у “ворожих кроках”

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова обіцяє відповісти Молдові через її приєднання до чотирьох пакетів санкцій Європейського Союзу проти Москви.

У традиційному для російської пропаганди стилі Захарова звинуватила Молдову у "ворожих кроках" та "антиросійській кампанії", спрямованій на "повне руйнування російсько-молдовських відносин".

Речниця російського МЗС переконана, що жителі Молдови "в переважній більшості дружньо ставляться до Росії і зацікавлені в збереженні та розвитку багатопланового двостороннього співробітництва".

Одіозна Захарова заявила, що “рішення молдавської сторони не залишиться без відповіді, про вжиті заходи буде повідомлено додатково”.

Молдова підтримує антиросійські санкції

Минулого тижня міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що Молдова за останні півтора року приєдналася до чотирьох пакетів санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ.

У березні 2023 року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.

Молдова разом з Україною є кандидатом на вступ у ЄС. Євросоюз очікує від своїх майбутніх членів узгодження зовнішньополітичного вектора та, зокрема, дотримання санкційної політики Європейського Союзу.