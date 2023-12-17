Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото

17 грудня Збройні сили Молдови розпочали навчання неподалік невизнаного Придністров'я у рамках підготовки національної армії.
Військові навчання у Молдові
Міноборони країни повідомляє, що військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака протягом 17-22 грудня.
Там попередили, що протягом цього періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами.
Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік.
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