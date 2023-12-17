Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото

Всі питання та всі ситуації, які мають бути вирішені на цьому клаптику території, повинні вирішуватись правоохоронними або конституційними органами республіки Молдова. Нажаль, поки не має офіційної позиції Кишинева, як саме все це має відбуватись, але є розуміння того, що територія невизнаної ПМР має бути демілітаризована, роззброєна і чинна влада Молдови повинна отримати повний контроль над цією територію, - зазначає Брічаг.