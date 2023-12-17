Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото
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Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я — фото

Молдова
Джерело:  Міноборони Молдови

17 грудня Збройні сили Молдови розпочали навчання неподалік невизнаного Придністров'я у рамках підготовки національної армії.

Військові навчання у Молдові

Міноборони країни повідомляє, що військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака протягом 17-22 грудня.

Там попередили, що протягом цього періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами.

Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

Чи може Україна допомогти Молдові вирішити конфлікт з “ПМР“

Чи зможуть українські військові втрутитись у разі конфлікту між Молдовою та “ПМР”розповів ексглава розвідки Молдови Юрій Брічаг.

Всі питання та всі ситуації, які мають бути вирішені на цьому клаптику території, повинні вирішуватись правоохоронними або конституційними органами республіки Молдова. Нажаль, поки не має офіційної позиції Кишинева, як саме все це має відбуватись, але є розуміння того, що територія невизнаної ПМР має бути демілітаризована, роззброєна і чинна влада Молдови повинна отримати повний контроль над цією територію, - зазначає Брічаг.

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