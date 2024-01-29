Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм посіпакам на пропагандистам створити інформаційні умови для дестабілізації Молдови.
Молдова може стати новою жертвою режиму Путіна
Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Кремль буде робити абсолютно все, щоб перешкодити інтеграції Молдови в ЄС і Захід.
До прикладу, нещодавно один із представників МЗС РФ Олексій Поліщук публічно скаржився на те, що офіційний Кишинів почав "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому.
Як виявилося, Кремль лякають чутки про те, що Молдова має намір вийти з СНД до кінця 2024 року.
Ба більше, за словами поплічника Путіна, врегулювання придністровського питання в Молдові опинилося в "глибокій кризі".
Поліщук бідкається, що економічний тиск команда президентки країни Маї Санду на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення.
За його словами, офіційна Москва готова налагодити відносини між Молдовою та ПМР "як посередник і гарант" у врегулюванні.
Агресія РФ проти Молдови може знову повторити
Нещодавно команда ISW уже попереджала про те, що Росія активно створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира".
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