Молдова може стати новою жертвою режиму Путіна

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Кремль буде робити абсолютно все, щоб перешкодити інтеграції Молдови в ЄС і Захід.

До прикладу, нещодавно один із представників МЗС РФ Олексій Поліщук публічно скаржився на те, що офіційний Кишинів почав "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому.

Як виявилося, Кремль лякають чутки про те, що Молдова має намір вийти з СНД до кінця 2024 року.

Ба більше, за словами поплічника Путіна, врегулювання придністровського питання в Молдові опинилося в "глибокій кризі".

Поліщук бідкається, що економічний тиск команда президентки країни Маї Санду на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення.

За його словами, офіційна Москва готова налагодити відносини між Молдовою та ПМР "як посередник і гарант" у врегулюванні.

28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме. Поширити

Агресія РФ проти Молдови може знову повторити

Нещодавно команда ISW уже попереджала про те, що Росія активно створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира".